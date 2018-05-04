В Новосибирске подняли флаги ко Дню Победы и начали возводить трибуны в центре

На зданиях в Новосибирске подняли флаги в знак приближающейся 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.





В центре города флаги можно увидеть, например, на оперном театре и мэрии города.





На мэрии сейчас развеваются три флага





На оперным подняли один флаг





Кроме того, недалеко от оперного уже начали возводить трибуны





Сегодня утром для подготовки к параду на площади Ленина убрали все припаркованные автомобили — там будут монтировать сцену.





А завтра новосибирцев с утра ждут перекрытия из-за репетиции парада — схему можно посмотреть здесь.