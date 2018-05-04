В Новосибирске подняли флаги ко Дню Победы и начали возводить трибуны в центре
На зданиях в Новосибирске подняли флаги в знак приближающейся 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В центре города флаги можно увидеть, например, на оперном театре и мэрии города.
Сегодня утром для подготовки к параду на площади Ленина убрали все припаркованные автомобили — там будут монтировать сцену.
А завтра новосибирцев с утра ждут перекрытия из-за репетиции парада — схему можно посмотреть здесь.
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Елена Громкова
Фото Михаила Руднева (1, 2), Александра Ощепкова (3)