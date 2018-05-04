В Новосибирске подняли флаги ко Дню Победы и начали возводить трибуны в центре

На зданиях в Новосибирске подняли флаги в знак приближающейся 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.


В центре города флаги можно увидеть, например, на оперном театре и мэрии города.


На мэрии сейчас развеваются три флага
На мэрии сейчас развеваются три флага


На оперным подняли один флаг
На оперным подняли один флаг


Кроме того, недалеко от оперного уже начали возводить трибуны
Кроме того, недалеко от оперного уже начали возводить трибуны


Сегодня утром для подготовки к параду на площади Ленина убрали все припаркованные автомобили — там будут монтировать сцену.


А завтра новосибирцев с утра ждут перекрытия из-за репетиции парада — схему можно посмотреть здесь.

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