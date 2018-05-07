Новосибирец купил кухню за четверть миллиона. Она покрылась трещинами

Купленная за 250 тысяч рублей элитная кухня расстроила покупателя качеством

Новосибирец Эдуард Гущин купил элитную кухню за 250 тысяч рублей — мебель покрылась трещинами, но компания-производитель не может исправить недостатки уже полгода.





«В августе 2017 года я заказал в салоне "Квартира 48" в Академгородке кухню. Заплатил 250 тысяч рублей. Кухня небольшая, но фасады там итальянские, из дерева. Проходит обозначенное время, но мне её не привезли. Звоню на горячую линию компании, а там как-то разговаривают неправильно: грубят и бросают трубку. Пришлось ехать в офис, где мне сообщили, что кухню они не успели сделать, так как дерево ещё не высохло», — рассказал Эдуард Гущин.







В итоге кухню покупателю привезли и даже выплатили указанную в договоре неустойку за просрочку — 23 тысячи рублей. Но заказчик обнаружил на фасадах шкафов два заметных скола и попросил поменять бракованные панели. Через несколько дней, по словам Гущина, ему привезли те же панели, дырки на которых были замазаны строительным белым корректирующим карандашом.





Трещины на панелях кухонных шкафов появились через два месяца после установки кухни





«Я пальцем вот так стираю и говорю, мол, вы что, смеётесь надо мной? Я вам такие деньги отдал. <…> Везите, говорю, обратно», — рассказал Эдуард Гущин.







Помимо сколов на панелях покупатель получил бракованную вытяжку с трещинами на деревянном обрамлении. Через несколько дней из салона привезли замену, но с аналогичными дефектами, которые тоже пришлось менять. В итоге кухню покупателю полностью установили лишь в конце декабря 2017 года. Через два месяца деревянные фасады кухонных шкафов, по словам Гущина, начали трескаться. Он добавил, что после этого в салоне ему вновь пообещали всё исправить, но замена затянулась. Гущин утверждает, что вслед за этим ему заявили, что трещины появились из-за неправильного температурного режима в квартире.







Эдуард Гущин уже больше полугода не может добиться от мебельной компании, чтобы ему установили нормальную кухню





Сейчас у Гущина остаётся растрескавшаяся кухня — новые панели привезли, но установить их он не разрешил. Новосибирец утверждает, что сотрудники мебельной компании приехали без документов: отсутствовал и акт приёма-передачи, и гарантийный договор.







Гущин пояснил корреспонденту НГС, что предложил салону «Квартира 48» снизить цену мебели на 45%, но продавец на это не пошёл.







Проблему НГС подтвердила и прокомментировала Наталья Максимова, коммерческий директор компании «Камеа» («Квартира 48» — дочерний бренд этой компании. — И.К.).





«Клиенту предложили исправление всех недостатков и выплату неустойки в размере 10% от стоимости заказа. <…> Проблема была с фасадами. Нам поставили сырьё, которое вот так себя начало проявлять. Это, конечно, наша проблема. Мы готовы [всё] заменить. Или расторгнуть сделку. <…> Но клиент хочет 45%, а мы не готовы на это пойти», — пояснила Наталья Максимова. Она уточнила, что при оформлении договора покупатель уже получил скидку около 37%.







«Если договор купли-продажи расторгается, то покупателю возвращается вся сумма без каких-либо удержаний. А покупатель возвращает товар. 23 тысячи, которые изначально были выплачены за нарушения сроков передачи товара, остаются у покупателя. <…> Обязательства считаются выполненными, когда закончен монтаж, а монтаж не выполнен, значит, кухня в настоящее время считается с дефектом», — объяснил конфликтную ситуацию адвокат «Первой адвокатской коллегии» Михаил Горнович.







По словам Горновича, покупатель может ещё потребовать в суде компенсацию морального ущерба. По оценке эксперта, в данном случае можно рассчитывать примерно на 10 тысяч рублей.







Неудобство своим клиентам в марте 2017 года доставили и в компании по доставке еды «Кушай пиццу и суши». По версии следствия, из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил 14 новосибирцев получили пищевое отравление — гендиректор предприятия в ближайшее время пойдёт под суд.