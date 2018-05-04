На Станционной закрыли и начали сносить рынок
На улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска снесли рынок «Бетонный» — оставшиеся павильоны тоже скоро уберут.
В администрации рынка корреспонденту НГС рассказали, что киоски ещё продолжают сносить. Также там отметили, что решение о сносе принадлежит мэрии, рынка «Бетонный» на этом месте больше не будет.
«Мэр [Анатолий] Локоть хочет там парк сделать», — сказали в администрации, отметив, что другой площадки рынку не дали.
Корреспондент НГС отправила в пресс-центр мэрии запрос, чтобы выяснить, что будет расположено на месте рынка.
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Елена Громкова
Фото Богдана Игорева (1, 2), читательницы НГС (4), скриншот maps.yandex.ru (3)