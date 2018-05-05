«Мне было всё хуже»: сибиряк решился на операцию через 20 лет после огнестрельного ранения

Сибиряк уже начал восстанавливаться после сложной операции
Сибиряк уже начал восстанавливаться после сложной операции

Сибиряка Владимира Маливана успешно прооперировали в новосибирской клинике Мешалкина — хирурги устранили смертельно опасную патологию, которая развилась после огнестрельного ранения.


Владимира Маливана ранили 20 лет назад — в бок чуть выше правого бедра. Обстоятельства ранения 41-летний сибиряк вспоминать не хочет — говорит, что это «неприятная история».


По словам Маливана, ему сделали после ранения пять операций — картечь прострелила ему внутренние органы, а шесть осколков до сих пор остаются в костях таза. После этого он чувствовал себя вполне нормально, хотя около 10 лет назад получил инвалидность, отметил сибиряк.


«Я чувствовал себя нормально, работал хорошо. А последние, наверное, полгода мне становилось всё хуже и хуже. 


Раньше я мог ходить нормально, а тут пройду метров 100–150 — надо было опереться, иначе я мог упасть. Я задыхался, сердце из груди выскакивало, нога отнималась», — рассказал корреспонденту НГС пациент.


Владимир обращался к барнаульским врачам (он живёт в деревне Бобровка в 30 километрах от Барнаула), но, по словам сибиряка, они не смогли ему помочь.


В этом году врачи посоветовали ему пройти лечение в клинике Мешалкина — Маливан оформил квоту и поехал в Новосибирск.


Как объяснил сердечно-сосудистый хирург клиники Артём Рабцун, у мужчины возникла опасная патология, которую, вероятнее всего, спровоцировало огнестрельное ранение — аневризма подвздошной артерии и артериовенозная фистула (прямое сочленение артерии с веной — опасное для жизни).


Пациент рисковал погибнуть от лёгочной гипертензии, то есть повышения давления в малом круге кровообращения, всего за несколько лет, отметил врач.


Четырёхчасовую операцию провели 18 апреля — кроме Артёма Рабцуна в ней участвовал заведующий кардиохирургическим отделением сосудистой патологии Павел Игнатенко.


«В обход этой аневризмы <…>, то есть сосудистая артерия, которая изменена в виде аневризмы, поставили шунт — то есть искусственный протез, синтетический. Саму аневризму, грубо говоря, вырезали, а отверстие в вене ушили», — объяснил сердечно-сосудистый хирург Артём Рабцун.


Доктор пояснил, что оставленные в кости таза фрагменты картечи не должны повредить здоровью пациента 


— он гораздо больше будет рисковать здоровьем, если врачи попытаются убрать осколки снарядов.


Пациента уже выписали — он поехал домой в Алтайский край
Пациента уже выписали — он поехал домой в Алтайский край


«По всем контрольным обследованиям [у пациента] хорошая динамика — уменьшение давления в лёгочной артерии, отсутствие сбросов в венозную систему патологических. Соответственно, прогнозы у него сугубо положительные», — заверил хирург.


Владимира Маливана выписали в конце этой недели — он уже поехал домой.


«Очухался уже, потихоньку хожу, радуюсь. Всё будет хорошо», — заключил сибиряк.


Ранее новосибирские врачи спасли молодого хоккеиста с серьёзной проблемой сердца. Игравший за молодёжный ХК «Спартак» Валентин Александров из Москвы временно оставил спорт, поскольку у него внезапно начались приступы тахикардии — и ему потребовалась сложная операция с участием робота.

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