Четыре автомобиля встали в «паровозик» на Богдашке

ДТП произошло около 17:50

Вечером 4 мая в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого случилась авария, в которую попали сразу 4 машины.







Авария случилась недалеко от остановки «Универмаг "Калининский"».





«Автомобили Toyota Funcargo, Chevrolet, Toyota Premio и ВАЗ двигались по Богдана Хмельницкого со стороны улицы Танковая в сторону Учительской. Toyota Premio, Funcargo и Chevrolet остановились в потоке, а водитель "Жигули" не успел остановиться, отвлёкся от управления», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».





В результате перечисленные машины встали в «паровозик». Аваркомы отмечают, что участники ДТП ждут автоинспекцию, а на месте собирается пробка.





Водитель автомобиля «Жигули» не успел остановиться





На место вызвали автоинспекцию









Авария случилась недалеко от остановки «Универмаг "Калининский"».





В конце апреля НГС рассказывал о другом «паровозике» из четырёх автомобилей — тогда авария случилась на проспекте Димитрова.