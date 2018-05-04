Четыре автомобиля встали в «паровозик» на Богдашке

ДТП произошло около 17:50
ДТП произошло около 17:50

Вечером 4 мая в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого случилась авария, в которую попали сразу 4 машины.


Авария случилась недалеко от остановки «Универмаг "Калининский"».


«Автомобили Toyota Funcargo, Chevrolet, Toyota Premio и ВАЗ двигались по Богдана Хмельницкого со стороны улицы Танковая в сторону Учительской. Toyota Premio, Funcargo и Chevrolet остановились в потоке, а водитель "Жигули" не успел остановиться, отвлёкся от управления», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».


В результате перечисленные машины встали в «паровозик». Аваркомы отмечают, что участники ДТП ждут автоинспекцию, а на месте собирается пробка.


Водитель автомобиля «Жигули» не успел остановиться
Водитель автомобиля «Жигули» не успел остановиться


На место вызвали автоинспекцию
На место вызвали автоинспекцию



Авария случилась недалеко от остановки «Универмаг "Калининский"».
Авария случилась недалеко от остановки «Универмаг "Калининский"».


В конце апреля НГС рассказывал о другом «паровозике» из четырёх автомобилей — тогда авария случилась на проспекте Димитрова.

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