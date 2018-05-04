Четыре автомобиля встали в «паровозик» на Богдашке
Вечером 4 мая в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого случилась авария, в которую попали сразу 4 машины.
Авария случилась недалеко от остановки «Универмаг "Калининский"».
«Автомобили Toyota Funcargo, Chevrolet, Toyota Premio и ВАЗ двигались по Богдана Хмельницкого со стороны улицы Танковая в сторону Учительской. Toyota Premio, Funcargo и Chevrolet остановились в потоке, а водитель "Жигули" не успел остановиться, отвлёкся от управления», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».
В результате перечисленные машины встали в «паровозик». Аваркомы отмечают, что участники ДТП ждут автоинспекцию, а на месте собирается пробка.
В конце апреля НГС рассказывал о другом «паровозике» из четырёх автомобилей — тогда авария случилась на проспекте Димитрова.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus