Фото: из окон квартир в Октябрьском районе выкинули большую кучу мусора

Из окон квартир выбрасывали строительный мусор
Из окон квартир выбрасывали строительный мусор

Днём 4 мая из окон дома № 13 на улице Виталия Потылицына в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные выбрасывали строительный мусор.


По словам местных жителей, таким способом рабочие освобождают от мусора квартиры, находящиеся на первом этаже дома.


«Пока все на работе, вот таким современным способом освобождают от мусора квартиру из окна дома на улице Виталия Потылицына, в давно заселённом доме, представляются сотрудниками управляющей компании, при этом управляющая компания от них открещивается», — написал житель дома в группе «Типичный Плющихинский, сосед МЖК (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».


В управляющей компании ООО УК «Достойный сервис», которая обслуживает дом, корреспонденту НГС пояснили, что после поступления заявки мусор был оперативно убран.


«К нам обращались, но мы всё убрали. Заявочка была. Нам не сказали, кто выкидывал мусор. Главное, что мы отреагировали вовремя: КАМАЗом убрали и увезли», — рассказали в диспетчерской управляющей компании.


После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — несколько дней подряд читатели присылали в редакцию НГС фотографии мусорных куч.

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