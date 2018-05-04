Путин наградил cына Тулеева и многодетную семью из Новосибирской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами — в список попали семь жителей Новосибирской области.
Указ президента опубликован на государственном портале правовой информации.
Среди награждённых оказался Дмитрий Тулеев, начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» и сын бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В пресс-службе «Сибуправтодора» корреспонденту НГС сообщили, что пока не получили бумаг о процедуре награждения, и добавили, что, скорее всего, на медаль Тулеева выдвинули в Росавтодоре. В ведомстве предположили, что Тулеева наградят за развитие дорожной отрасли.
«Дмитрий Аманович работает в ней (в отрасли. — Е.Г.) 18 лет, из них 14 лет руководит ФУАД "Сибирь". Он строил Северный обход Новосибирска, в частности, и ряд других важных объектов. В принципе, управление считается одним из сильнейших в структуре Росавтодора, в который входит 37 таких управлений. Ещё одна версия — это, наверное, 50-летие грядущее нашего руководителя», — сказали в пресс-службе.
Орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей решено наградить Якуба и Лилию Вахитовых из Кыштовки. По информации пресс-службы губернатора и правительства НСО, в 2016 году семья вошла в число 79 победителей первого Всероссийского конкурса «Семья года – 2016» в номинации «Сельская семья». Тогда сообщалось, что семья воспитывает семерых детей.
Среди других награждённых — составитель поездов железнодорожной станции Иня-Восточная Сергей Путилов. Он получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Токарь завода «Труд» Михаил Горин и помощник председателя совета директоров этого же завода Геннадий Мочкин получат звания «Заслуженный машиностроитель РФ».
Научный руководитель Института теоретической и прикладной механики СО РАН и заместитель председателя СО РАН Василий Фомин. Его наградят «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу» — академик РАН получит «Орден Александра Невского».
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Елена Громкова
Фото sibupravtodor.ru