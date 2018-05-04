Путин наградил cына Тулеева и многодетную семью из Новосибирской области

Дмитрий Тулеев получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Дмитрий Тулеев получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами — в список попали семь жителей Новосибирской области.


Указ президента опубликован на государственном портале правовой информации.


Среди награждённых оказался Дмитрий Тулеев, начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» и сын бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.


В пресс-службе «Сибуправтодора» корреспонденту НГС сообщили, что пока не получили бумаг о процедуре награждения, и добавили, что, скорее всего, на медаль Тулеева выдвинули в Росавтодоре. В ведомстве предположили, что Тулеева наградят за развитие дорожной отрасли.


«Дмитрий Аманович работает в ней (в отрасли. — Е.Г.) 18 лет, из них 14 лет руководит ФУАД "Сибирь". Он строил Северный обход Новосибирска, в частности, и ряд других важных объектов. В принципе, управление считается одним из сильнейших в структуре Росавтодора, в который входит 37 таких управлений. Ещё одна версия — это, наверное, 50-летие грядущее нашего руководителя», — сказали в пресс-службе. 


Орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей решено наградить Якуба и Лилию Вахитовых из Кыштовки. По информации пресс-службы губернатора и правительства НСО, в 2016 году семья вошла в число 79 победителей первого Всероссийского конкурса «Семья года – 2016» в номинации «Сельская семья». Тогда сообщалось, что семья воспитывает семерых детей.


Среди других награждённых — составитель поездов железнодорожной станции Иня-Восточная Сергей Путилов. Он получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Токарь завода «Труд» Михаил Горин и помощник председателя совета директоров этого же завода Геннадий Мочкин получат звания «Заслуженный машиностроитель РФ».


Научный руководитель Института теоретической и прикладной механики СО РАН и заместитель председателя СО РАН Василий Фомин. Его наградят «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу» — академик РАН получит «Орден Александра Невского».

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