На Красном проспекте появится ресторан с платным входом и недорогими устрицами

В бизнес-центре «Бутон» на Красном проспекте в центре Новосибирска в июне откроется заведение под названием «Честный». В нём будут низкие цены на блюда, но попасть туда можно будет, только заплатив за вход.





«Честный» откроется на месте кафе «Таверна», которое работало тут на площадях закрывшейся в прошлом году «Суши Терры»





«Честный» займёт место закрывшегося два месяца назад кафе «Таверна». Как рассказал корреспонденту НГС инициатор проекта Михаил Цветков, заведение будет работать по системе «честной цены», когда цена блюда в меню практически равна его себестоимости, а зарабатывает ресторан преимущественно за счёт платы за вход.







В обед в «Честный ресторан» можно будет попасть за 150 рублей, вечером за 500 рублей, а вечером в пятницу или субботу — за 700. Открыться ресторан должен в июне.





Публикация от Ресторан-Бар ЧЕСТНЫЙ. (@chestniyrest) 18 Апр 2018 в 12:02 PDT





Оценить уровень цен в «Честном» можно по уже работающему профилю заведения в Instagram. Например, порцию из шести устриц здесь обещают подавать за 1029 рублей. Сейчас обычная цена этого вида моллюсков в новосибирских заведениях — порядка 300–400 рублей за штуку. В магазинах устрицы стоят около 250 рублей за штуку. С учётом платы за вход ощутимая экономия в такого рода заведениях получается только в том случае, если клиент заказывает много блюд и напитков.





Для Цветкова это уже третий ресторанный проект. Начинал он с небольших гриль-кафе «Мастер Стейк», а в прошлом году в качестве привлечённого управленца открыл в центре ресторан «На углях». Инвестором ресторана «Честный» стал новосибирский предприниматель Дмитрий Борисенко, чей бизнес до этого был связан преимущественно с финансами.







Михаил Цветков не скрывает, что модель ресторана он подсмотрел у столичного заведения True Cost Bar, получившего в прошлом году «Золотую пальмовую ветвь». Впрочем, сама по себе эта схема была придумана в Новосибирске ещё в середине 2000-х — именно так работали первые бары «Пивная арена».