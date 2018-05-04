В Новосибирск прилетел самолёт с кубком чемпионата мира по футболу
Сегодня в аэропорту Толмачёво приземлился самолёт, на котором в Новосибирск привезли кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Новосибирск стал вторым городом в туре кубка по России.
«Официальный кубок начал своё путешествие в январе в Коломбо. За время эстафеты главный трофей чемпионата мира по футболу побывал во многих городах, среди которых Пхукет, Макао, Душанбе, Ереван, Тбилиси, Вена, Кёльн, Осло и др. В Новосибирск кубок чемпионата мира по футболу FIFA прилетел из Владивостока», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
5 и 6 мая кубок чемпионата мира по футболу FIFA будет выставлен на Михайловской набережной. Также планируется, что 7 мая главный приз мирового первенства смогут увидеть игроки юношеской футбольной команды «Бердск».
Уже 8 мая кубок примет Екатеринбург. Конечной точкой тура станет Москва, кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в столицу 3 июня.
Организатором путешествия кубка выступила компания Coca-Cola. В компании корреспонденту НГС отказались предоставить фотографии прибывшего в Новосибирск кубка.
В 2015 году в Новосибирск привезли главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина, увидеть его можно было в торговом центре «МЕГА».
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Александр Сильченко
Фото instagram.com/gorodpesen