Маршрутка столкнулась с трамваем на площади Труда: беременную пассажирку увезли на скорой

Авария произошла около 14:30

Днём 4 мая трамвай и маршрутное такси № 54 сошлись в ДТП на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска: беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей.







По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла около 14:30 из-за того, что водитель маршрутки не уступил дорогу трамваю № 15 .







«Трамвай ехал [через площадь Труда] со стороны Ватутина в сторону Троллейной, а такси маршрутное со стороны Станиславского в сторону площади Энергетиков», — пояснили в «Альянсе».





В службе аварийных комиссаров добавили, что беременной пассажирке маршрутки понадобилась медицинская помощь — на месте ДТП работала скорая.





Как сообщил корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, у беременной женщины подозрение на сотрясение головного мозга — её увезли в больницу.





«Все подробности уточняются, инженер по безопасности выехал на место», — передали в МУП «ПАТП-5», который работает на маршруте № 54.





В ДТП сошлись трамвай и маршрутное такси





После аварии беременной пассажирке маршрутки понадобилась медицинская помощь





У микроавтобуса смяло переднюю часть





В конце марта беременную пассажирку «Хонды Фит» увезли на скорой после ДТП на проспекте Дзержинского.