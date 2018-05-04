Маршрутка столкнулась с трамваем на площади Труда: беременную пассажирку увезли на скорой

Авария произошла около 14:30 
Авария произошла около 14:30 

Днём 4 мая трамвай и маршрутное такси № 54 сошлись в ДТП на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска: беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей.


По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла около 14:30 из-за того, что водитель маршрутки не уступил дорогу трамваю № 15.


«Трамвай ехал [через площадь Труда] со стороны Ватутина в сторону Троллейной, а такси маршрутное со стороны Станиславского в сторону площади Энергетиков», — пояснили в «Альянсе».


В службе аварийных комиссаров добавили, что беременной пассажирке маршрутки понадобилась медицинская помощь — на месте ДТП работала скорая.


Как сообщил корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, у беременной женщины подозрение на сотрясение головного мозга — её увезли в больницу.


«Все подробности уточняются, инженер по безопасности выехал на место», — передали в МУП «ПАТП-5», который работает на маршруте № 54. 


В ДТП сошлись трамвай и маршрутное такси
В ДТП сошлись трамвай и маршрутное такси


После аварии беременной пассажирке маршрутки понадобилась медицинская помощь
После аварии беременной пассажирке маршрутки понадобилась медицинская помощь


У микроавтобуса смяло переднюю часть
У микроавтобуса смяло переднюю часть


В конце марта беременную пассажирку «Хонды Фит» увезли на скорой после ДТП на проспекте Дзержинского.

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