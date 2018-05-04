Маршрутка столкнулась с трамваем на площади Труда: беременную пассажирку увезли на скорой
Днём 4 мая трамвай и маршрутное такси
По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла около 14:30 из-за того, что водитель маршрутки не уступил дорогу трамваю
«Трамвай ехал [через площадь Труда] со стороны Ватутина в сторону Троллейной, а такси маршрутное со стороны Станиславского в сторону площади Энергетиков», — пояснили в «Альянсе».
В службе аварийных комиссаров добавили, что беременной пассажирке маршрутки понадобилась медицинская помощь — на месте ДТП работала скорая.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, у беременной женщины подозрение на сотрясение головного мозга — её увезли в больницу.
«Все подробности уточняются, инженер по безопасности выехал на место», — передали в МУП «ПАТП-5», который работает на маршруте № 54.
В конце марта беременную пассажирку «Хонды Фит» увезли на скорой после ДТП на проспекте Дзержинского.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»