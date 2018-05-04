Руководителя конного клуба будут судить за гибель двух человек под обрушившейся крышей

Крыша «Аллюра» обрушилась в январе 2017 года

В Новосибирский областной суд передали уголовное дело 48-летнего Игоря Воротникова, руководившего конным клубом «Аллюр» — в начале прошлого года у клуба обрушилась крыша, в результате чего погибли два человека.







«19 января 2017 в дневное время при проведении тренировки по конному спорту произошло обрушение крыши крытого манежа, не отвечающего требованиям безопасности, где в тот момент находились работники и клиенты конного клуба. В результате обрушения погиб 45-летний тренер и 15-летняя несовершеннолетняя», — напоминает следственное управление СК РФ по НСО.





Расследование дела завершилось в январе 2018 года. Обвинительной заключение сегодня, 4 мая утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин, сообщили в областной прокуратуре.





Предпринимателя обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).





«По версии следствия, индивидуальный предприниматель с апреля по октябрь 2011 года на территории пионерского лагеря имени Путилова Барышевского сельсовета Новосибирской области для оказания услуг гражданам по проведению занятий конным видом спорта организовал возведение крытого манежа без получения разрешения на строительство, необходимой проектной документации и без осуществления строительного контроля», — передаёт прокуратура.





Предполагается, что обвиняемый хотел уменьшить затраты, поэтому купил металлические конструкции для крыши, изготовленные кустарным способом. Кроме того, следствие считает, что он поручил возводить манеж человеку, у которого не было необходимой проектной и технической документации.







В деле отмечается, что с середины декабря 2016 года крышу манежа не чистили от снега, и масса снежного покрова превысила несущую способность кровли.







В январе 2017 года Игорь Воротников признал себя виновным в обрушении крыши — в суде он извинился перед семьями погибших.







«Хочу принести извинения семьям погибших и сказать, что я чувствую свою вину за случившееся, готов оказывать помощь пострадавшим и понести наказание, которое суд мне вынесет… Я считаю себя виновным, но не понимаю, какие именно мои действия или бездействие к этому привели. Я считал, что принимаю все меры для обеспечения безопасности», — цитировал Игоря Воротникова корреспондент ТАСС.





По информации ТАСС, Игорь Воротников не считает, что обрушение произошло из-за снега, поскольку, по его словам, этой зимой снег с кровли убирался два раза, последний раз 16 декабря.





Он пояснил, что манеж простоял четыре зимы, и не было никаких предпосылок, что конструкции рухнут, отметили в ТАСС, добавив, что Воротников признал — постройка манежа была самовольной, экспертиз проекта не было.





Со слов Воротникова, строители в деле фигурируют только как свидетели.







«Там есть строители, там есть изготовители этих ферм, [из которых был собран манеж]. Они тоже никоим образом не привлекаются. Эти фермы были изготовлены не для меня, а за несколько месяцев до меня, для других людей. А те люди отказались», — заметил Игорь Воротников и добавил, что следствие выяснило: это строение не понравилось предыдущему покупателю именно из-за некачественно выполненных работ. Однако сам Воротников на момент покупки не знал об этом: его не предупредили, а просто продали фермы, которые осталось только собрать на месте.

