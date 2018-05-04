Отменены бесплатные автобусы с площади Калинина до «Большой Медведицы»
До ТВК «Большая Медведица» в Заельцовском районе Новосибирска перестанут ходить бесплатные автобусы с площади Калинина — их отменили из-за продления схемы движения маршрутки
«В связи с началом движения городского транспорта до комплекса с 14 мая 2018 года бесплатный автобус ТВК "Большая Медведица" прекращает своё действие», — сообщается на сайте торгово-выставочного комплекса.
Маршрутное такси
«Остановочный пункт на территории ТВК "Большая Медведица" располагается в зоне парковки, напротив главного входа в комплекс. Ориентировочный интервал между маршрутами составляет 5-10 минут», — говорится на сайте ТВК.
В «Большой Медведице» добавили, что добраться до торгово-выставочного комплекса можно и на другом общественном транспорте: маршрутках
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова