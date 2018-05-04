Отменены бесплатные автобусы с площади Калинина до «Большой Медведицы»

Бесплатные автобусы продолжат курсировать между «Большой Медведицей» и площадью Калинина до 14 мая

До ТВК «Большая Медведица» в Заельцовском районе Новосибирска перестанут ходить бесплатные автобусы с площади Калинина — их отменили из-за продления схемы движения маршрутки № 45 .







«В связи с началом движения городского транспорта до комплекса с 14 мая 2018 года бесплатный автобус ТВК "Большая Медведица" прекращает своё действие», — сообщается на сайте торгово-выставочного комплекса.





Маршрутное такси № 45 , которое ездит с Ключ-Камышенского плато в Заельцовский район через площадь Калинина, поменяло схему движения с сегодняшнего дня. «Ляпидевского» стала не конечной, а промежуточной остановкой. Конечная теперь находится в районе дома № 31 на улице Окружной — рядом с «Большой Медведицей».







«Остановочный пункт на территории ТВК "Большая Медведица" располагается в зоне парковки, напротив главного входа в комплекс. Ориентировочный интервал между маршрутами составляет 5-10 минут», — говорится на сайте ТВК.





