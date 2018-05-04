Отменены бесплатные автобусы с площади Калинина до «Большой Медведицы»

Бесплатные автобусы продолжат курсировать между «Большой Медведицей» и площадью Калинина до 14 мая
Бесплатные автобусы продолжат курсировать между «Большой Медведицей» и площадью Калинина до 14 мая

До ТВК «Большая Медведица» в Заельцовском районе Новосибирска перестанут ходить бесплатные автобусы с площади Калинина — их отменили из-за продления схемы движения маршрутки № 45.


«В связи с началом движения городского транспорта до комплекса с 14 мая 2018 года бесплатный автобус ТВК "Большая Медведица" прекращает своё действие», — сообщается на сайте торгово-выставочного комплекса.


Маршрутное такси № 45, которое ездит с Ключ-Камышенского плато в Заельцовский район через площадь Калинина, поменяло схему движения с сегодняшнего дня. «Ляпидевского» стала не конечной, а промежуточной остановкой. Конечная теперь находится в районе дома № 31 на улице Окружной — рядом с «Большой Медведицей».


«Остановочный пункт на территории ТВК "Большая Медведица" располагается в зоне парковки, напротив главного входа в комплекс. Ориентировочный интервал между маршрутами составляет 5-10 минут», — говорится на сайте ТВК.


В «Большой Медведице» добавили, что добраться до торгово-выставочного комплекса можно и на другом общественном транспорте: маршрутках № 11, 87, автобусах № 5 и 75.

Прочтений: 3451
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено