«Звоните завтра»: поликлиника в Дзержинском районе осталась без вакцин от энцефалита

Клещи укусили уже 171 жителя Новосибирской области этой весной
Клещи укусили уже 171 жителя Новосибирской области этой весной

Пациенты поликлиники в Дзержинском районе Новосибирска разобрали бесплатные вакцины от клещевых инфекций — лекарство закончилось. В минздраве Новосибирской области заверили, что это «временные трудности».


«Я живу в Дзержинском районе — поликлиника № 17 на Лежена. Мы с мужем поставили прививку — я должна была по очереди ставить там третью прививку, а муж — вторую. Мы звоним-звоним, а нам отказывают. Точнее, не отказывают, а говорят: "Прививок нет, звоните завтра". Время-то идёт, поставить не можем.


Причём в частных клиниках прививка есть, стоит 700–800 [рублей]. За меня мой работодатель исправно платит налоги, и я не хочу идти ставить платную вакцину»,


 — рассказала корреспонденту НГС одна из пациенток поликлиники.


По её словам, вакцин также не оказалось в детском отделении поликлиники — прививки от клещевых инфекций нужны были 14-летней дочери пациентки, которая готовится к поездке в детский лагерь.


Пациентка отметила, что первую прививку в октябре её семья поставила без проблем и в предыдущие годы перебоев с вакцинами от клещевого энцефалита не было.


В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области пояснили, что на сезон закуплено более 150 тысяч вакцин для взрослых и, вероятно, в некоторых отделениях поликлиник они действительно закончились.


«В настоящее время проводится закуп очередной партии», — сообщили в минздраве. 


По информации ведомства, с детскими вакцинами у региона проблем нет, и если в детской поликлинике Дзержинского района сегодня они закончились — это «временные трудности», которые минздрав решает.


Первый клещ сезона укусил жителя Новосибирской области 4 апреля 2018 года — студенту, снявшему клеща с ноги, пришлось обратиться к врачу. По данным Роспотребнадзора НСО, к 1 мая врачи зарегистрировали 171 обращение жителей с укусами клещей — в Новосибирске больше всего пострадали горожане, живущие в Ленинском (24 случая) и Железнодорожном (6 случаев) районах.


Случаев заболевания вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрировано, подчеркнули в Роспотребнадзоре, добавив, что в этом году будут привиты более 266 тысяч человек.


Ранее молодой новосибирец сам поставил себе вакцину от клещевого энцефалита и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Врачам удалось спасти ему жизнь.

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