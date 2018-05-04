С парковки на площади Ленина убрали машины
Днём 4 мая на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска убрали все припаркованные автомобили.
По наблюдениям корреспондента НГС, автомобили убрали с площади около 12:00.
«Там будет монтаж сцены, место готовят под монтаж сцены, поэтому убрали автомобили», — пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Военные запланировали на Красном проспекте в Новосибирске две репетиции Парада Победы. 5 мая, в субботу, движение перекроют с 7 утра до 15:30, а 7 мая, в понедельник, — с 18:00 до 22:30.
НГС подготовил схему перекрытий в эти дни. Кроме того, в связи с репетициями временно изменится движение общественного транспорта.
В середине апреля военные провели на аэродроме в Толмачёво первую тренировку механизированной колонны для парада. Она проедет по площади Ленина в День Победы. В ней приняли участие военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова