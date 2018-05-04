В Новосибирске подорожали бизнес-ланчи в барах и ресторанах

Исследование проводилось в городах с миллионным населением
Исследование проводилось в городах с миллионным населением

Специалисты компании «2ГИС» выяснили, насколько за три года изменилась средняя стоимость бизнес-ланча в кафе, барах и ресторанах Новосибирска.


Для исследования аналитики собирали данные о кафе, барах, ресторанах и других заведениях в городе, после чего сравнивали результаты с ценами 2015 года.


«Колл-центр "2ГИС" регулярно обзванивает организации, обновляя справочную информацию, в том числе операторы узнают минимальную стоимость бизнес-ланчей в заведениях общепита. Именно на основе этих данных аналитики подсчитали, сколько в среднем стоят самые доступные обеды в 15 городах с населением более 1 миллиона человек. <…> речь идёт именно о средней стоимости самых дешёвых бизнес-ланчей в городе», — поясняется в тексте исследования.


В результате исследования аналитики выяснили, что бизнес-ланчи в новосибирских кафе подешевели — сейчас стоимость обеда начинается от 179 рублей, что на 4% меньше, чем в 2015 году. Ланчи в барах, наоборот, подорожали — минимальная цена начинается с 212 рублей (на 4% дороже, чем в 2015 году). Минимальная стоимость обеда в ресторане, согласно исследованию, в Новосибирске составляет 257 рублей — цены выросли на 4%.


Самое большое подорожание бизнес-ланча наблюдается в Воронеже, где стоимость обеда выросла на 17%. Самые дорогие бизнес-ланчи ожидаемо оказались в Москве. В среднем обед в столичных кафе стоит от 286 рублей, за три года стоимость выросла на 4%. Также в тройку самых дорогих бизнес-ланчей в стране входят петербургские и казанские обеды. Самые дешёвые спецменю оказались в Омске — здесь можно пообедать от 166 рублей (это на 4% дороже, чем в 2015 году).


Год назад участники московского форума «День открытых данных» провели исследование «Индекс шаурмы»: оно показало, что средний новосибирец не может себе позволить даже одну шаурму в день. После покупки самых необходимых вещей и оплаты арендной квартиры денег на это блюдо у жителей города не остаётся.

Прочтений: 3253
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено