За торговым центром «Европа» выросло кладбище поребриков

На Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска выросла свалка поребриков: их сложили за торговым центром «Европа».







О сваленных в кучу старых поребриках в редакцию сообщил читатель





«Старые поребрики свалены в овраг напротив долгостроя по адресу Красный проспект, 104», — написал читатель в редакцию НГС.







По словам новосибирца, фотографию со свалкой поребриков он сделал в минувшее воскресенье, но уверен, что на том же месте они лежат до сих пор. Очевидец добавил, что живёт неподалёку, но прежде этой свалки не замечал, и предполагает, что она появилась меньше года назад.







«Я думаю, что их в прошлом году [свалили]. Просто там были кустики, так как было лето, всё это было не видно — их туда скидали, а сейчас зелени нет, и всё там на месте», — описал ситуацию очевидец.







После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — фотографии мусорных куч читатели НГС присылают в редакцию несколько дней подряд.

