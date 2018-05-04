За торговым центром «Европа» выросло кладбище поребриков

На Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска выросла свалка поребриков: их сложили за торговым центром «Европа».


О сваленных в кучу старых поребриках в редакцию сообщил читатель
О сваленных в кучу старых поребриках в редакцию сообщил читатель


«Старые поребрики свалены в овраг напротив долгостроя по адресу Красный проспект, 104», — написал читатель в редакцию НГС.


По словам новосибирца, фотографию со свалкой поребриков он сделал в минувшее воскресенье, но уверен, что на том же месте они лежат до сих пор. Очевидец добавил, что живёт неподалёку, но прежде этой свалки не замечал, и предполагает, что она появилась меньше года назад.


«Я думаю, что их в прошлом году [свалили]. Просто там были кустики, так как было лето, всё это было не видно — их туда скидали, а сейчас зелени нет, и всё там на месте», — описал ситуацию очевидец.


После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — фотографии мусорных куч читатели НГС присылают в редакцию несколько дней подряд.

Прочтений: 6039
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (55)55
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено