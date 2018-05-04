Финны запустили сервис, который превращает Новосибирск в мрачные обои

Финская дизайнерская компания Alvar Carto, которая занимается изготовлением постеров с картами различных городов мира, на своём сайте запустила сервис, где бесплатно можно получить обои для смартфона — можно выбрать любой город, в том числе Новосибирск.





Так выглядит Новосибирск сверху





На сайте предлагается выбрать модель смартфона, а также масштаб карты и конкретные районы, которые пользователь хочет получить.







Площадь Маркса и улицы вокруг неё напоминают паутинку





Карты доступы в четырёх цветовых вариантах: чёрный, тёмно-серый, светло-серый и розовый.





Любой пользвователь может заказать постер с изображением своего двора





Также компания предлагает заказать постер на стену — стоит он от 39 до 69 евро в зависимости от размера.





В декабре Яндекс.Переводчик начал работать с азбукой эмодзи — попробуйте угадать в тесте НГС, что имели в виду новосибирские чиновники.