Финны запустили сервис, который превращает Новосибирск в мрачные обои
Финская дизайнерская компания Alvar Carto, которая занимается изготовлением постеров с картами различных городов мира, на своём сайте запустила сервис, где бесплатно можно получить обои для смартфона — можно выбрать любой город, в том числе Новосибирск.
На сайте предлагается выбрать модель смартфона, а также масштаб карты и конкретные районы, которые пользователь хочет получить.
Карты доступы в четырёх цветовых вариантах: чёрный, тёмно-серый, светло-серый и розовый.
Также компания предлагает заказать постер на стену — стоит он от 39 до 69 евро в зависимости от размера.
В декабре Яндекс.Переводчик начал работать с азбукой эмодзи — попробуйте угадать в тесте НГС, что имели в виду новосибирские чиновники.
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Дарья Януш
Скриншоты alvarcarto.com