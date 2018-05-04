«Увидел тигра и офигел»: по «Сибирскому Моллу» прогулялся зверь на поводке

Тигр прогуливался по торговому центру ещё до его открытия

Утром 4 мая новосибирцы заметили тигра в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл».







«Сегодня шли с коллегой в ДЦ "Новая высота" на работу, привлёк внимание странный рёв, подумали: из цирка, а оказалось из "Молла". Странно как-то... Это безопасно вообще?» — написала читательница в редакцию НГС.







На кадрах видеозаписи, которую она предоставила, видно, что тигра держат на поводке — он лежит в холле торгового центра со стороны «Новой высоты» и парковки, здесь же сейчас работает цирк-шапито.









Ещё один читатель Павел Аджемов сообщил корреспонденту НГС, что заметил сегодня тигра в «Сибирском Молле», когда проходил мимо около 7:00. «Гулял с собакой, увидел тигра и офигел», — описал свои впечатления мужчина.







В кассах цирка Демидовых, который сейчас работает рядом с торгово-развлекательным центром, корреспонденту НГС сообщили, что тигр их, но за подробными комментариями порекомендовали обратиться к старшему администратору Евгению. Тот, в свою очередь, сообщил, что сможет прокомментировать ситуацию лишь после обеда. В отделе маркетинга «Сибирского Молла» попросили прислать запрос на электронную почту.

