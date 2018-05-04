«Увидел тигра и офигел»: по «Сибирскому Моллу» прогулялся зверь на поводке

Тигр прогуливался по торговому центру ещё до его открытия
Тигр прогуливался по торговому центру ещё до его открытия

Утром 4 мая новосибирцы заметили тигра в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл».


«Сегодня шли с коллегой в ДЦ "Новая высота" на работу, привлёк внимание странный рёв, подумали: из цирка, а оказалось из "Молла". Странно как-то... Это безопасно вообще?» — написала читательница в редакцию НГС.


На кадрах видеозаписи, которую она предоставила, видно, что тигра держат на поводке — он лежит в холле торгового центра со стороны «Новой высоты» и парковки, здесь же сейчас работает цирк-шапито. 



Ещё один читатель Павел Аджемов сообщил корреспонденту НГС, что заметил сегодня тигра в «Сибирском Молле», когда проходил мимо около 7:00. «Гулял с собакой, увидел тигра и офигел», — описал свои впечатления мужчина.


В кассах цирка Демидовых, который сейчас работает рядом с торгово-развлекательным центром, корреспонденту НГС сообщили, что тигр их, но за подробными комментариями порекомендовали обратиться к старшему администратору Евгению. Тот, в свою очередь, сообщил, что сможет прокомментировать ситуацию лишь после обеда. В отделе маркетинга «Сибирского Молла» попросили прислать запрос на электронную почту.

Прочтений: 2740
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено