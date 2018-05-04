Птицы с длинными клювами начали вить гнёзда под Новосибирском

Сейчас у птиц идёт брачный период
Сейчас у птиц идёт брачный период

Леса в окрестностях Новосибирска заполонили вальдшнепы — птицы уже начали гнездиться и готовиться к брачному периоду.


«Вальдшнеп прилетает довольно рано, но вообще активны они, когда сходит снег — в это время у них начинаются токовые полёты. Вальдшнеп широко распространён, но их редко кто встречает. Птица больше характерна для европейских лесов <…> У нас на квадратный километр приходится одна птица. Обитают в основном в смешанных лесах. Вальдшнепы не образуют скоплений», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


«Как в художественных рассказах, так и в сообщениях орнитологов в разных литературных источниках говорится о способности самки вальдшнепа в случае опасности переносить даже подросших птенцов с одного лесного болотца на другое. Если бегом, то в клюве, а если в полете, то, прижимая птенца ногами к своему телу», — рассказывает Алексей Яновский.


Волонтёры «Центра реабилитации хищных птиц» сообщили, что за последнюю неделю к ним поступило три обращения о травмированных вальдшнепах. Все птицы были найдены в городе с различными травмами.


Вальдшнеп живёт в смешанных лесах
Вальдшнеп живёт в смешанных лесах


«Одного нашли возле Центрального рынка, еще одного — в районе площади Маркса. Третьего тоже подобрали в черте города. Птицы очень хрупкие и их очень сложно выхаживать. Часто птицы не выживают», — рассказала пресс-секретарь «Центра реабилитации хищных птиц» Алиса Богомолова.


Перелётные птицы продолжают возвращаться в Новосибирск из мест зимовки — в начале апреля прилетели скворцы и белошапочные овсянки.


Справка: вальдшнеп — птица семейства бекасовых. Питается преимущественно в ночное время, очень хорошо ориентируется в темноте. В меню входят дождевые черви, насекомые, моллюски и ракообразные, семена, молодые побеги, коренья, ягоды. Нередко вальдшнепы становятся добычей охотников.

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