Власти предложили убрать автобусный маршрут с Плющихинского жилмассива
На сайте новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом начался опрос по поводу возможного изменения схемы движения автобуса
«Предлагается изменить схему автобусного маршрута регулярных перевозок
Ранее автобусы
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)