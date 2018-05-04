Власти предложили убрать автобусный маршрут с Плющихинского жилмассива

Власти предлагают вернуть автобусу старую схему движения
Власти предлагают вернуть автобусу старую схему движения

На сайте новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом начался опрос по поводу возможного изменения схемы движения автобуса № 35 — новый маршрут исключает путь до Плющихинского жилмассива.


«Предлагается изменить схему автобусного маршрута регулярных перевозок № 35 "Улица Татьяны Снежиной — улица Дюканова", сократив путь следования автобусов до остановочного пункта "Улица Куприна" по ранее действующей схеме», — сообщается на сайте ЦУГАЭТ.


Ранее автобусы № 35, соединяющие Ленинский и Октябрьский районы Новосибирска, ходили именно до остановки «Улица Куприна», но в апреле 2014 года маршрут продлили до Плющихинского


Путь автобуса № 35 может снова сократиться до остановки «Улица Куприна»
Путь автобуса № 35 может снова сократиться до остановки «Улица Куприна»


Прочтений: 3940
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено