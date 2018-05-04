Суд отказался освободить создателя финансовой пирамиды

Снова подать прошение об УДО предприниматель сможет только через полгода
Снова подать прошение об УДО предприниматель сможет только через полгода

Первомайский районный суд Новосибирска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему директору кредитного кооператива «Кредитное партнёрство» Константину Дергалеву, осуждённому за мошенничество и отмывание денег.


Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на помощника прокурора Первомайского района Новосибирска Павла Федченко.


«Против УДО предпринимателя выступили потерпевшие, некоторые из них до сих пор считают, что в 2013 году Константин Дергалев получил недостаточно суровое наказание. Одним из жертв пирамиды, указывается в материалах суда, компенсирован ущерб в размере 1–2% от суммы вклада, другим не возмещён вовсе. Высказалась против выхода бизнесмена на свободу и прокуратура», — пишет издание.


Судья решила, что заключённому следует «продолжать исправительный процесс». Вновь подать прошение об УДО предприниматель сможет только через полгода.


Приговор по делу о финансовой пирамиде вынесли четыре с половиной года назад. Как ранее сообщали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в 2003 году Константин Дергалев создал кредитный кооператив и привлекал вкладчиков, обещая им доходность более 30% годовых. Вложившимся пайщикам он выдавал недействительные гарантийные сертификаты. Всего за четыре года пайщиками кооператива стали 1413 человек, вложившие в него больше 200 миллионов рублей, которые Дергалев тратил на личные нужды и работу кооператива.


«Он потратил более 40 миллионов рублей на приобретение земельного участка, дорогостоящих автомобилей, квартир, жилых и нежилых помещений, автостоянки и подземной парковки», — перечисляли в Генпрокуратуре.


Осенью 2013 года Калининский районный суд Новосибирска приговорил Константина Дергалева к девяти годам колонии общего режима и штрафу 600 тысяч рублей за мошенничество и отмывание денег. Также суд удовлетворил иски потерпевших на сумму больше 218 миллионов рублей.

Как уточняет «КоммерсантЪ», после вышестоящий суд снизил предпринимателю срок до восьми лет и десяти месяцев, а штраф — до 550 тысяч рублей. Сначала Константин Дергалёв отбывал наказание в колонии общего режима, а в 2017 году его перевели в колонию-поселение. Срок заключения у строителя пирамиды истекает в июле 2022 года.

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