Суд отказался освободить создателя финансовой пирамиды

Снова подать прошение об УДО предприниматель сможет только через полгода

Первомайский районный суд Новосибирска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему директору кредитного кооператива «Кредитное партнёрство» Константину Дергалеву, осуждённому за мошенничество и отмывание денег.







Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на помощника прокурора Первомайского района Новосибирска Павла Федченко.







«Против УДО предпринимателя выступили потерпевшие, некоторые из них до сих пор считают, что в 2013 году Константин Дергалев получил недостаточно суровое наказание. Одним из жертв пирамиды, указывается в материалах суда, компенсирован ущерб в размере 1–2% от суммы вклада, другим не возмещён вовсе. Высказалась против выхода бизнесмена на свободу и прокуратура», — пишет издание.







Судья решила, что заключённому следует «продолжать исправительный процесс». Вновь подать прошение об УДО предприниматель сможет только через полгода.







Приговор по делу о финансовой пирамиде вынесли четыре с половиной года назад. Как ранее сообщали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в 2003 году Константин Дергалев создал кредитный кооператив и привлекал вкладчиков, обещая им доходность более 30% годовых. Вложившимся пайщикам он выдавал недействительные гарантийные сертификаты. Всего за четыре года пайщиками кооператива стали 1413 человек, вложившие в него больше 200 миллионов рублей, которые Дергалев тратил на личные нужды и работу кооператива.





«Он потратил более 40 миллионов рублей на приобретение земельного участка, дорогостоящих автомобилей, квартир, жилых и нежилых помещений, автостоянки и подземной парковки», — перечисляли в Генпрокуратуре.







Осенью 2013 года Калининский районный суд Новосибирска приговорил Константина Дергалева к девяти годам колонии общего режима и штрафу 600 тысяч рублей за мошенничество и отмывание денег. Также суд удовлетворил иски потерпевших на сумму больше 218 миллионов рублей.



Как уточняет «КоммерсантЪ», после вышестоящий суд снизил предпринимателю срок до восьми лет и десяти месяцев, а штраф — до 550 тысяч рублей. Сначала Константин Дергалёв отбывал наказание в колонии общего режима, а в 2017 году его перевели в колонию-поселение. Срок заключения у строителя пирамиды истекает в июле 2022 года.

