Утренний Новосибирск погрузился в туман
Утром 4 мая Новосибирск окутал живописный туман.
Фотографией плотного тумана на Бугринском мосту с редакцией НГС поделился очевидец. По его словам, фото сделано в 7:17.
В туман погрузились не только отдельные районы города, но и его окрестности. Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что снизилась видимость и на трассе Р256.
На прошлой неделе туман окутал Кемеровскую область: из-за плохой видимости два летевших в Кузбасс самолёта вынужденно приземлились в Новосибирске.
Если вы тоже сделали фотографии утреннего тумана, присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Романом Беловым (1), vk.com/control_chr54 (2)