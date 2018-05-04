Утренний Новосибирск погрузился в туман

Туман опустился на Бугринский мост

Утром 4 мая Новосибирск окутал живописный туман.







Фотографией плотного тумана на Бугринском мосту с редакцией НГС поделился очевидец. По его словам, фото сделано в 7:17.





В туман погрузились не только отдельные районы города, но и его окрестности. Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что снизилась видимость и на трассе Р256.





Водителям стоит быть внимательнее: на Чуйском тракте видимость тоже упала





На прошлой неделе туман окутал Кемеровскую область: из-за плохой видимости два летевших в Кузбасс самолёта вынужденно приземлились в Новосибирске.