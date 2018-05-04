Анатолий Локоть и Андрей Травников стали героями стикеров для Telegram

В этот раз лишь два стикера из восьми сопровождаются подписями  
В этот раз лишь два стикера из восьми сопровождаются подписями  

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников стали героями нового пакета стикеров для запрещенного на территории России мессенджера Telegram.


Пакет стикеров под названием LOC содержит восемь изображений первых лиц города и области. Большая часть фотографий не сопровождается какими-либо подписями. Лишь два стикера из набора (на них изображён Андрей Травников) содержат текстовую часть.


На момент написания заметки неизвестно, кто именно приложил руку к созданию этого пакета изображений.


Это уже не первый случай, когда власти города и области становятся героями стикеров для Telegram. В прошлом году собственный набор изображений получил Анатолий Локоть.

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