Пропавший в конце апреля 13-летний мальчик был найден живым
Пропавший в конце апреля 13-летний школьник Сергей Кондрашкин был найден живым.
Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас» Новосибирск».
«Мама его нашла, выследила его. Ходила по массиву, были свидетельства, где его видели, и нашла», — рассказал в социальной сети «ВКонтакте» корреспонденту НГС Алексей Романов, координатор поискового отряда.
Напомним, несколько дней назад волонтёры сообщили об успешном завершении поиска 12-летнего Егора Вагайцева.
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Сергей Жигальцев
Фото Густаво Зырянова из архива НГС