Пропавший в конце апреля 13-летний мальчик был найден живым

О местонахождении Сергея Кондрашкина не было известно с 30 апреля. 
О местонахождении Сергея Кондрашкина не было известно с 30 апреля. 

Пропавший в конце апреля 13-летний школьник Сергей Кондрашкин был найден живым.


Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас» Новосибирск».


«Мама его нашла, выследила его. Ходила по массиву, были свидетельства, где его видели, и нашла», — рассказал в социальной сети «ВКонтакте» корреспонденту НГС Алексей Романов, координатор поискового отряда.


Напомним, несколько дней назад волонтёры сообщили об успешном завершении поиска 12-летнего Егора Вагайцева.

Прочтений: 842
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено