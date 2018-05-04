Пропавший в конце апреля 13-летний мальчик был найден живым

О местонахождении Сергея Кондрашкина не было известно с 30 апреля.

Пропавший в конце апреля 13-летний школьник Сергей Кондрашкин был найден живым.







Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас» Новосибирск».







«Мама его нашла, выследила его. Ходила по массиву, были свидетельства, где его видели, и нашла», — рассказал в социальной сети «ВКонтакте» корреспонденту НГС Алексей Романов, координатор поискового отряда.







Напомним, несколько дней назад волонтёры сообщили об успешном завершении поиска 12-летнего Егора Вагайцева.

