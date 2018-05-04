Суд отправил в колонию жителя Омска за обман новосибирца

Ближайшие 3 года и 4 месяца омич проведёт в колонии строгого режима

Ленинский районный суд Омска поставил точку в истории 54-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве в отношении жителя Новосибирска.







История с мошенничеством началась летом прошлого года. По данным следствия, именно тогда в интернете появилось объявление о продаже оборудования для добычи криптовалюты.







«В суде установлено, что летом 2017 года данный гражданин, вступив в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил на сайте в сети интернет объявление о продаже компьютерного оборудования, используемого для добычи криптовалюты. В действительности сообщники таким оборудованием не обладали, а объявление разместили с целью хищения денежных средств граждан», — сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.







Жертвой подельников стал житель Новосибирска, который перевёл на счёт мошенников 1,5 миллиона рублей.







В ведомстве отмечают, что свою вину 54-летний омич признал полностью. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ближайшие 3 года и 4 месяца мужчина проведёт в колонии строгого режима.







«Кроме того суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших сумму причиненного ущерба», — добавляет пресс-служба прокуратуры.







На момент написания заметки приговор в законную силу ещё не вступил.







Напомним, в конце апреля НГС писал об уголовном деле в отношении новосибирца: мужчину задержали курские полицейские по подозрению в мошенничестве.

