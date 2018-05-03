Водитель «Ниссана» врезался в грузовик в Дзержинском районе

Водитель Nissan March признал свою вину в ДТП 
Водитель Nissan March признал свою вину в ДТП 

Сегодня вечером в Дзержинском районе произошло ДТП с участием Nissan March и грузовика Scania.


По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, Scania двигалась по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского.


«Nissan March выезжал с прилегающей территории, думал, что грузовик его пропускает, а водитель грузовика его не заметил, что привело к столкновению», — сообщает «Автоспас».


Водитель легковушки свою вину признал, уточняют аварийные комиссары.


Это не первая авария с участием грузового транспорта за последние несколько дней. В минувший вторник НГС писал о столкновении Toyota и грузовика DAF.

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