Власти одобрили продажу алкоголя на АЗС

АЗС «Газпромнефть»
АЗС «Газпромнефть»

Минфин и Минэкономики РФ одобрили проект решения о возобновлении продаж на автозаправках алкогольных напитков, сообщает издание «Коммерсант». Ранее такое предложение внесли собственники независимых АЗС, поскольку это поможет им повысить доходность и сдержать рост цен на бензин. 


«Сейчас АЗС на топливе почти не зарабатывают. Заправка — просто магазин, такой же, как и любой другой, сейчас в условный "Ашан" все тоже ездят на машинах», — рассказал изданию глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Запрет на продажу на заправках алкоголя крепостью до 16,5% был введен в 2012 году, сейчас есть все шансы на его отмену. Цены на топливо растут, оптовая стоимость бензина превысила психологическую отметку в 50 000 рублей за тонну, и многие АЗС будут вынуждены опять повышать розничные цены. 


Цены на заправках Новосибирска с 6 апреля находятся в состоянии непрерывного роста. Последнее подорожание бензина, по данным сервиса Яндекс, отмечено 2 мая. Сейчас средняя цена одного литра 92-го бензина составляет 37,70 рубля, 95-го — 40,60 рубля.


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