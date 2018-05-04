Плативших фальшивыми деньгами сибиряков отправили в колонию строгого режима

Приятели расплачивались поддельными деньгами в магазинах и ресторанах
Приятели расплачивались поддельными деньгами в магазинах и ресторанах

В Новосибирске завершился суд над двумя мужчинами, которые расплачивались в магазинах и ресторанах фальшивыми пятитысячными купюрами.


«Пятитысячную сдал, получил себе сдачу побольше», — описал преступную схему помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Виталий Перов.


По словам гособвинителя, с самого начала подсудимых было трое. Но один из них умер, не дождавшись приговора, и уголовное дело в отношении него прекратили.


Как следует из материалов дела, трое приятелей оказались на скамье подсудимых, поскольку с 3 по 15 марта 2016 года рассчитывались фальшивыми пятитысячными купюрами в магазинах и в точках общепита, в том числе в «Макдоналдсе», «Русских блинах», KFC, New York Pizza, «Вилка-Ложка», ШашлыкоFF и других заведениях. Всего, по версии обвинения, подельники расплатились фальшивками больше чем на 70 тысяч рублей.


«Сбыли, <…> зная, что банковские билеты заведомо поддельные, <…> имеют сходство с настоящими по размеру, форме, цвету и основным реквизитам, но отличаются от настоящих качеством бумаги, имитацией водяных знаков и волокон защиты», — сообщил корреспонденту НГС Виталий Перов.


По его словам, в полицию начали поступать заявления о том, что в обороте появились поддельные деньги, и полицейские стали искать, кто же ими расплачивался. Собрать доказательства помогли записи с камер видеонаблюдения, которые предоставили потерпевшие.


Всего, по версии обвинения, мужчины рассчитались фальшивками четырнадцать раз, пятнадцатый оказался неудачным: при попытке отдать кассиру подделку один из сообщников попался. После задержания мужчина утверждал, что эту банкноту ему дали на работе, и подельников не выдавал. Их полиция задержала отдельно — в арендованной квартире на Пархоменко. «По предъявленному обвинению, они специально сняли эту квартиру, чтобы там хранить часть этих денежных средств», — уточнил Виталий Перов.


Как сообщается в материалах дела, во время обыска в этой квартире полицейские нашли ещё 45 поддельных купюр.


Как уточнил гособвинитель, свою вину подсудимые не признали. Один из задержанных в съёмной квартире заявил, что просто пришёл в гости и к преступлениям не причастен, но доказать его вину помогли записи с камер видеонаблюдения. Второй задержанный в этой же квартире не отрицал, что расплачивался пятитысячными купюрами. Но, по словам мужчины, он не подозревал, что деньги поддельные. Также он утверждал, что пакет с банкнотами нашёл на улице.


«Вышел из подъезда, направился выносить мусор. Проходя мимо сцены, он увидел лежащий белый пакет, находящийся слева от сцены, <…> перемотанный крест-накрест скотчем. Указанный пакет привлёк его внимание, в связи с чем он забрал его домой. Распечатав дома пакет, он обнаружил пятитысячные купюры. <…> В полицию [с заявлением] о находке не стал обращаться, так как не имел постоянного источника дохода, нуждался в денежных средствах», — привёл версию подсудимого Виталий Перов.


В четверг, 3 мая, Ленинский районный суд Новосибирска признал двух задержанных в квартире подельников виновными по ч. 3 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, совершенные организованной группой). Оба получили сроки в колонии строгого режима. Одному мужчине предстоит провести там 6 лет и заплатить государству штраф — 12 450 рублей. Второй подсудимый получил 14 лет колонии со штрафом 39 722 рубля. Как уточнил Виталий Перов, длительный срок заключения связан с тем, что суд суммировал срок за фальшивки со сроком за убийство, за которое мужчину осудили в декабре 2016 года.


Приговор Ленинского районного суда в законную силу ещё не вступил.


В феврале этого года полицейские также задержали клиента бургерной, который попытался расплатиться за еду сувенирной купюрой из «банка приколов». Происшествие случилось в заведении «Бургер тайм» на улице Фрунзе.

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