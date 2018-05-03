Сотня пьяных новосибирцев попалась автоинспекторам за длинные выходные

18 водителей попались пьяными не впервые

Новосибирская автоинспекция подвела итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходила четыре ночи и пять дней подряд: за это время за руль сели пьяными десятки горожан.







Рейд «Нетрезвый водитель» начался в городе ещё 28 апреля. «С 28 апреля по 2 мая включительно оформлено 46 фактов за управление автомобилем в состоянии опьянения. 30 фактов отказались от медицинского освидетельствования и 18 человек оформлены повторно», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





По его словам, самое большое количество пьяных водителей было оформлено 28 апреля. В сумме автоинспекторы зарегистрировали 94 случая вождения автомобиля в состоянии опьянения.





«Теперь такие мероприятия будут проходить каждые выходные из-за увеличения случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил Владислав Савченков.





Справка: За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности.







О том, как проходят подобные спецоперации, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.

