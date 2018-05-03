Сотня пьяных новосибирцев попалась автоинспекторам за длинные выходные

18 водителей попались пьяными не впервые
18 водителей попались пьяными не впервые

Новосибирская автоинспекция подвела итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходила четыре ночи и пять дней подряд: за это время за руль сели пьяными десятки горожан.


Рейд «Нетрезвый водитель» начался в городе ещё 28 апреля. «С 28 апреля по 2 мая включительно оформлено 46 фактов за управление автомобилем в состоянии опьянения. 30 фактов отказались от медицинского освидетельствования и 18 человек оформлены повторно», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, самое большое количество пьяных водителей было оформлено 28 апреля. В сумме автоинспекторы зарегистрировали 94 случая вождения автомобиля в состоянии опьянения. 


«Теперь такие мероприятия будут проходить каждые выходные из-за увеличения случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил Владислав Савченков.


Справка: За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности.


О том, как проходят подобные спецоперации, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.

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