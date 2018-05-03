Карта: маршрутке № 45 изменили схему движения

Маршрут № 45 продлевается до «Большой Медведицы»
Маршрут № 45 продлевается до «Большой Медведицы»

Новосибирская маршрутка № 45 «Ключ-Камышенское плато» — «Ляпидевского» меняет схему движения с пятницы, 4 мая, — теперь она будет ходить до ТЦ «Большая Медведица».


«Пока на три месяца, с целью изучения пассажиропотока», — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела перевозок ГАПП-6 Алексей Третьяков. 


Представитель перевозчика уточнил, что разница маршрутов в том, что «Ляпидевского» теперь будет не конечной, а промежуточной остановкой. После «Ляпидевского» маршрутки пойдут по улице Светлановской. Конечная будет находиться в районе дома № 31 на улице Окружной, то есть рядом с ТЦ «Большая Медведица».


Красным на схеме показан путь, по которому продлевается маршрут
Красным на схеме показан путь, по которому продлевается маршрут


В конце апреля власти Новосибирска также продлили маршруты двух автобусов: теперь пассажирам станет легче уехать из микрорайонов Пашино и «Снегири».

Прочтений: 6287
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено