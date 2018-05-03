Карта: маршрутке № 45 изменили схему движения
Новосибирская маршрутка
«Пока на три месяца, с целью изучения пассажиропотока», — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела перевозок ГАПП-6 Алексей Третьяков.
Представитель перевозчика уточнил, что разница маршрутов в том, что «Ляпидевского» теперь будет не конечной, а промежуточной остановкой. После «Ляпидевского» маршрутки пойдут по улице Светлановской. Конечная будет находиться в районе дома
В конце апреля власти Новосибирска также продлили маршруты двух автобусов: теперь пассажирам станет легче уехать из микрорайонов Пашино и «Снегири».
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова, фрагмент справочника 2ГИС