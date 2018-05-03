Карта: маршрутке № 45 изменили схему движения

Маршрут № 45 продлевается до «Большой Медведицы»

Новосибирская маршрутка № 45 «Ключ-Камышенское плато» — «Ляпидевского» меняет схему движения с пятницы, 4 мая, — теперь она будет ходить до ТЦ «Большая Медведица».







«Пока на три месяца, с целью изучения пассажиропотока», — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела перевозок ГАПП-6 Алексей Третьяков.





Представитель перевозчика уточнил, что разница маршрутов в том, что «Ляпидевского» теперь будет не конечной, а промежуточной остановкой. После «Ляпидевского» маршрутки пойдут по улице Светлановской. Конечная будет находиться в районе дома № 31 на улице Окружной, то есть рядом с ТЦ «Большая Медведица».





Красным на схеме показан путь, по которому продлевается маршрут





В конце апреля власти Новосибирска также продлили маршруты двух автобусов: теперь пассажирам станет легче уехать из микрорайонов Пашино и «Снегири».