Власти потратят 59 миллионов на перестройку детдома в детсад
Власти Новосибирска заказали капитальный ремонт здания бывшего детского дома на улице Макаренко, 17/1 — здесь откроют детский сад.
Конкурс сегодня, 3 мая, объявило на сайте госзакупок МКУ «Отдел технического надзора и развития материально технической базы образовательных учреждений», начальная цена контракта — более 59 миллионов рублей.
Здание на улице Макаренко, 17/1 строилось под детский сад, но затем в нём работал детский дом. В июле 2017 года здание бывшего детского дома
«Новый детский сад рассчитан на 210 мест по проекту. Для маломобильных групп населения предусмотрен пандус и рифлёные дорожки. Здесь будут учиться дети разного направления», — рассказала корреспонденту НГС заведующая детским садом
По её словам, от детского дома фактически останутся только стены — внутри сделают перепланировку, во дворе появится современная детская площадка со специальным покрытием.
Согласно документам закупки, аукцион по выбору подрядчика пройдёт 25 мая, победитель должен будет сразу же приступить к работам. Закончить реконструкцию должны до 25 декабря 2018 года.
Основные работы по капремонту здания потребуют более 46 миллионов рублей, указано в сводной смете проекта. Это отделка подвала и помещений, замена окон, ремонт кровли, строительство шахты подъёмника, лестниц, реконструкция водоснабжения, канализации, вентиляции и электрических сетей.
Благоустройство потребует почти 4 миллиона рублей. Подрядчик должен будет положить новый асфальт, возвести забор вокруг корпуса детского сада.
Детская площадка с беседками, горками, бревном и десятью песочницами должна заменить гимнастические снаряды во дворе здания. В двухэтажном здании детского сада будет грузовой подъёмник, рассчитанный на 160 кг продуктов.
Бывший детский дом
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Никита Манько
Скриншот google.ru/maps