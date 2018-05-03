Крышу пятиэтажки на Котовского накрыли баннерами с рекламой шпикачек и кофе

Баннеры уложили на крышу для того, чтобы защитить её от осадков. Фото сделано сегодня около 12:30
Баннеры уложили на крышу для того, чтобы защитить её от осадков. Фото сделано сегодня около 12:30

Новосибирцы заметили рекламные баннеры на крыше пятиэтажки на Котовского — этими полотнищами строители закрыли кровлю на время ремонта.


«На Котовского, 11 делают новый вид рекламы: на крыше. На кого рассчитано — не понятно. Ни текста, ни рисунков толком не видно», — написала в редакцию НГС очевидица.


Как пояснил представитель совета дома № 11 на Котовского Александр Кирьянов, баннеры с рекламой разместили строители, которые ремонтируют крышу. «Идёт капитальный ремонт, подрядчик <…> накрывает этими баннерами кровлю на период осадков, чтобы не попасть, как говорится, на капитальный ремонт квартир верхних этажей», — сообщил мужчина.


В компании «Макс-Пол», которая занимается капитальным ремонтом кровли, корреспонденту НГС подтвердили, что рекламной нагрузки размещённые баннеры не несут. Работники просто уложили их на крышу, чтобы защитить её от осадков после снятия покрытия. Чтобы избежать разночтений, связанных с содержанием баннеров, сегодня в течение дня их закрасили.


Необычную рекламу на кровле заметили прохожие. Фото сделано сегодня около 12:30
Необычную рекламу на кровле заметили прохожие. Фото сделано сегодня около 12:30


Сегодня в течение дня рекламную информацию на баннерах закрасили. Фото предоставлено в 19:21
Сегодня в течение дня рекламную информацию на баннерах закрасили. Фото предоставлено в 19:21


Прошлой зимой из-за проблем с кровлей затопило три квартиры на пятом этаже этого дома. 

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