С билетов на поезда пропадёт московское время

Обновлённые билеты на поезда можно будет купить уже завтра, 4 мая

В билетах на поезда перестанут указывать московское время — теперь там будет только местное время прибытия и отправления.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании», такое решение приняли для удобства пассажиров — сейчас на билетах пишут московское время.





«На железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. <...> Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года. Бланки проездных документов с обновлённым форматом отображения времени для поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения появятся в продаже с 4 мая (за 90 суток до даты начала поездки)», — сообщили в «ФПК» и добавили, что в скобках будут указывать, на сколько местное время отличается от московского, например «МСК+4».





Местное время также будут показывать на информационных табло в поездах, на вокзальных часах и на платформах.





РЖД начали продавать билеты за 90 суток с недавнего времени — до этого их можно было купить не раньше чем за два месяца.