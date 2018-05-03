Две девушки из Новосибирска забрались на Эльбрус, чтобы потом на него забежать

1 мая спортсменки из Новосибирска подняли флаг благотворительного проекта на вершину Эльбруса
1 мая спортсменки из Новосибирска подняли флаг благотворительного проекта на вершину Эльбруса

Две участницы Новосибирской областной федерации альпинизма и скалолазания подняли флаг проекта «СпортуМесто» на самую высокую гору Европы — Эльбрус. Фото девушек 1 мая опубликовали в группе проекта в социальной сети Facebook.


Девушки-волонтёры, попросившие не называть их имён, третью неделю готовятся к международному турниру RedFox Elbrus Race 2018 — забегу на вершину Эльбруса.


«К Эльбрусу они готовились целый год: на Эльбрус не всем удаётся зайти, а здесь нужно бежать, нужна очень серьёзная подготовка, поэтому перед соревнованиями они там три недели тренируются именно в тех условиях», — пояснил корреспонденту НГС руководитель проекта «СпортуМесто» Владислав Иванов.


После трёх недель тренировок сибирячкам предстоит взобраться на вершину бегом
После трёх недель тренировок сибирячкам предстоит взобраться на вершину бегом


Соревнования пройдут в два этапа: 5 мая участникам предстоит пробежать вертикальный километр с высоты в 2450 до 3450 м, а 7 мая прошедшие квалификационный этап примут участие в скоростном восхождении на Западную вершину Эльбруса. 9 мая новосибирские участницы должны вернуться домой.


До поездки на Эльбрус новосибирские волонтёры «СпортуМесто» вернулись с соревнований в горах Хакасии, а в июле пробегут дистанцию в 100 км по горам Алтая.


Помимо профессионалов, в проекте могут поучаствовать и любители: один из благотворительных забегов пройдёт 20 мая в наукограде Кольцово.


Благотворительный проект «СпортуМесто» появился в 2016 году — его волонтёры тренируют детей-инвалидов и развивают инфраструктуру, чтобы они могли заниматься спортом. В апреле дети с синдромом ДЦП смогли поучаствовать в настоящих гонках на картах.

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