«Вылились тонны бетона»: со стройки в Заельцовском районе хлынул бетонный раствор
Ночью 3 мая на стройке недалеко от лицея
Инцидент произошёл около 00:30 на стройке по адресу Дуси Ковальчук, 274/1 к1. Фотографии последствий обрушения в редакцию НГС прислал читатель.
В ООО «ДомСтрой», являющемся генеральным подрядчиком стройки, корреспонденту НГС подтвердили информацию об обрушении. «Был инцидент. Опалубка сложилась», — коротко прокомментировал ситуацию гендиректор ООО «ДомСтрой» Юрий Кравцов.
Справка: Опалубка — поддерживающая деревянная конструкция, используемая при заливке бетона.
«Рухнула опалубка очередного этажа. Десятки тонн бетона вылились на нижний этаж и на землю. Арматурная решётка перекрытия полностью разрушена. На фото рухнувшее перекрытие — это участок, соединяющий две длинные секции. На стройке спешно ликвидируют последствия. Но цемент мог уже успеть затвердеть», — написал в редакцию НГС автор фотографий Дмитрий.
По словам местных жителей, обрушение конструкции сопровождалось шумом, который разбудил жильцов близлежащих домов.
В конце прошлой недели местные жители рассказывали, что на протяжении нескольких месяцев они не могут спать из-за ночных работ на этом же объекте. Жильцы отметили, что ночной шум со стройки не прекратился. На вопрос корреспондента о причинах шума в ночное время гендиректор ООО «ДомСтрой» Юрий Кравцов сообщил, что организация не причастна к ночным работам.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены читателем Дмитрием