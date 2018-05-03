«Тойота» сбила девушку и столкнулась с двумя машинами на Дуси Ковальчук
Днём 3 мая на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска водитель автомобиля «Тойота» сбил пешехода и устроил ДТП с автомобилями BMW и Nissan.
Авария случилась около 13:30 недалеко от остановки «Магазин Уют».
«BMW, Nissan и "Тойота" двигались по Дуси Ковальчук со стороны Плановой в сторону Дачной. "Тойота" в крайнем правом ряду, Nissan в среднем, BMW в крайнем левом ряду. Девушка переходила дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. Водитель "Тойоты" по неизвестной причине заметил пешехода в последний момент и стал выворачивать влево, что привело к столкновению с "Ниссаном". Nissan тоже хотел увернуться от Toyota и повернув в левый ряд, задел BMW», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в ДТП пострадала девушка, переходившая дорогу. Сейчас её осматривают врачи скорой помощи.
Ранее стало известно, что «Мазда» с маленьким ребёнком в салоне вспыхнула на ходу — пожарные залили пеной всю улицу.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus