«Тойота» сбила девушку и столкнулась с двумя машинами на Дуси Ковальчук

В ДТП пострадала девушка, переходившая дорогу
В ДТП пострадала девушка, переходившая дорогу

Днём 3 мая на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска водитель автомобиля «Тойота» сбил пешехода и устроил ДТП с автомобилями BMW и Nissan.


Авария случилась около 13:30 недалеко от остановки «Магазин Уют».


«BMW, Nissan и "Тойота" двигались по Дуси Ковальчук со стороны Плановой в сторону Дачной. "Тойота" в крайнем правом ряду, Nissan в среднем, BMW в крайнем левом ряду. Девушка переходила дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. Водитель "Тойоты" по неизвестной причине заметил пешехода в последний момент и стал выворачивать влево, что привело к столкновению с "Ниссаном". Nissan тоже хотел увернуться от Toyota и повернув в левый ряд, задел BMW», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в ДТП пострадала девушка, переходившая дорогу. Сейчас её осматривают врачи скорой помощи.


На месте работают врачи скорой помощи
На месте работают врачи скорой помощи


Ранее стало известно, что «Мазда» с маленьким ребёнком в салоне вспыхнула на ходу — пожарные залили пеной всю улицу. 

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