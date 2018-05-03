На Станционной погасли светофоры: машины встали в пробку
Днём 3 мая на пересечении улицы Станционной и улицы 2-й Станционной в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры.
Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 12:40.
«В 12:06 сняли там напряжение. Там или авария, или энергетики что-то делают. Когда восстановят, неизвестно. Обычно это на час–два», — пояснили корреспонденту НГС в компании «НовосибирскИнформсвет», которая обслуживает светофор.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, на перекрёстке образовался затор. Скорость движения автомобилей не превышает 10 км/ч. В целом уровень пробок к 13:00 в городе оценивается на 4 балла.
Один из последних сбоев в работе светофоров был в начале апреля: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на площади Труда.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)