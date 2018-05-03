Ловцы бездомных животных застрелили пять сотен опасных зверей

Бездомных собак приходится ловить, чтобы они не собирались в стаи на городских улицах

В этом году 1,5 тысячи жителей Новосибирской области обратились к медикам из-за укусов животных. Многие из этих зверей попали в отлов.







За первые месяцы 2018 года животные укусили 1517 жителей Новосибирской области, из них 71 человек пострадал от укусов диких зверей, рассказали сегодня корреспонденту НГС в региональном управлении Роспотребнадзора. По информации ведомства, ситуация за 3 месяца 2017 года была практически такой же — животные укусили 1533 человека.







В Роспотребнадзоре напомнили, что, согласно постановлению правительства НСО, в области ловят и отстреливают бездомных и диких животных.







«Всего за прошедший период 2018 года отловлено 203 безнадзорные собаки и кошки и отстрелено 547 диких плотоядных животных», — отчитались в управлении.







Как отметили в управлении ветеринарии Новосибирской области, специалисты ведомства исследуют зверей на бешенство, только когда есть причины подозревать эту болезнь.







В 2018 году ветеринары обследовали 24 диких животных, из них 7 оказались больны бешенством. В управлении уточнили, что только у одной из восьми обследованных собак обнаружили бешенство в этом году.







За весь прошлый год 28 диким животным и одной собаке поставили диагноз «бешенство», добавили ветеринары.







В середине апреля в посёлке Кудряши две большие собаки напали на детей: одна из девочек оказалась в больнице. По словам матери пострадавшей девочки, врачи насчитали на теле ребёнка больше тридцати ран. А в марте этого года новосибирцу удалось отсудить 11 тысяч рублей у владельцев собаки, которая сорвалась с цепи и укусила его за левую руку. Из-за раны он не мог две недели водить машину.

