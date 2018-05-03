Военные позвали новосибирцев на набережную смотреть 10-минутный салют

Салют продлится с 22:00 до 22:10
Салют продлится с 22:00 до 22:10

Новосибирские военные подготовились к десятиминутному салюту, который запустят на левом берегу Оби в День Победы.


Праздничный салют прогремит 9 мая в промежутке с 22:00 до 22:10 на городском пляже «Наутилус».


«Наблюдать за феерическим действием лучше всего будет с набережной реки Обь или с центральной площади имени Ленина», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


В пресс-службе уточнили, что праздничный салют устроят военнослужащие 41-й общевойсковой армии ЦВО. Они дадут залпы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и салютных установок 2А85 на базе КАМАЗов.


В частности, военные выпустят в небо 400 фейерверков «Ассоль» и 280 фейерверков «Вега», рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.


В ведомстве добавили, что затраты на проведение салюта полностью берёт на себя Министерство обороны — городу он не будет стоить ни рубля. Кроме того, ранее в этот же день военные дадут три артиллерийских залпа во время парада Победы на площади Ленина.


Тренировку перед запуском салюта артиллеристы прошли на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.


Ранее стало известно, что власти потратят полмиллиона рублей на другой фейерверк к 9 Мая, который прогремит в Первомайском сквере. 

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