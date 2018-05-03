Перевозчики и турухтаны поселились на окраине Новосибирска

Самцы турухтанов надувают воротник перед дракой

На днях орнитологи заметили первых куликов в окрестностях Новосибирска. Первые кулики-перевозчики поселились на прудах Каинской Заимки и в пойме Нижней Ельцовки.







Перевозчики — это мелкие крикливые птицы, которые могут перелететь с берега на берег реки или пруда с громким криком, почти касаясь крыльями воды, рассказал корреспонденту НГС сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексея Яновский.







Самые драчливые и заметные среди куликов — турухтаны — появились на заболоченных окраинах Новосибирска возле Криводановки. Эти северные птицы проведут в Новосибирске несколько недель на пути к местам гнездования.







«Турухтаны — это фазаны среди перелётных диких птиц. Орнитологи считают, что невозможно встретить двух одинаковых турухтанов среди тысяч сфотографированных птиц», — рассказал Алексей Яновский.





Турухтаны гнездятся в тундре





Многие водоплавающие птицы вернулись после 30 апреля, когда с водоёмов города сошёл последний лёд. На островах Обского водохранилища поселилась пара морских куликов-сорок, которые питаются речными «мидиями» — крупными пресноводными моллюсками-беззубками. На озёрах Новосибирской области орнитологи заметили ходулочников и шилоклювок из Красной книги России.







Первые лебеди прилетели в окрестности Новосибирска уже в середине апреля. Массовый прилёт водоплавающих и других видов птиц начался одновременно с вскрытием рек и таянием льда.

