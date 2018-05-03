«Мазда» с маленьким ребёнком в салоне вспыхнула на ходу — пожарные залили пеной всю улицу

Машина загорелась во время движения — почувствовавшая это водитель свернула на парковку
Машина загорелась во время движения — почувствовавшая это водитель свернула на парковку

Днём 3 мая в Бердске на ходу загорелась Mazda3 с женщиной и маленьким ребёнком в салоне.


В 10:14 пожарные выехали тушить две загоревшиеся машины в микрорайон «Молодёжный». «Горела "Мазда", зацепила "Шкоду"», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что спустя четыре минуты пожарные уже были на месте. В 10:21 им удалось потушить открытый огонь. К этому времени он успел повредить багажный отсек, задний бампер, задние колёса, крылья, стёкла и фары «Мазды 3». Также пострадала стоящая рядом Skoda Felicia: у неё обгорела левая передняя часть кузова.


«Причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.


Происшествие случилось в Бердске
Происшествие случилось в Бердске


По данным сайта «АвтоБердск», водитель «Мазды» рассказала пожарным, что она ехала по Красной Сибири в сторону ДК «Родина». Но, почувствовав во время движения, что машина горит, она свернула на парковку в «Молодёжном». 


«Первым делом с помощью очевидцев женщина побеспокоилась о своём ребёнке, который находился в салоне авто пристёгнутым к детскому креслу», — передаёт издание.


«АвтоБердск» уточняет, что ни женщина, ни её маленький ребёнок во время пожара не пострадали. Кроме «Мазды» огонь повредил соседнюю машину, возле которой припарковалась горящая иномарка.


Пожарные потушили огонь за считанные минуты
Пожарные потушили огонь за считанные минуты


Пожар повредил сразу две машины
Пожар повредил сразу две машины


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