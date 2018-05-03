Видео: просидевшая неделю у Димитровского моста собака вернулась к хозяйке

Оказалось, что собака сбежала около двух недель назад. Она жила на улице Кропоткина — на правом берегу, а нашли её на левом, недалеко от аквапарка

В Новосибирске нашлась хозяйка собаки Чапы, которая неделю просидела на одном месте возле Димитровского моста.







О том, что жители города нашли собаку, НГС рассказывал на прошлой неделе, — тогда неравнодушные жители города заманили пса в клетку, отвезли в клинику, а затем отдали на передержку.





«Мне позвонила через два дня после публикации женщина, представилась Татьяной, сказала, что похожая собачка жила в их дворе. Но она не знала номер квартиры. Я поехала туда на следующий день. Подошла к подъезду, заходила девушка, я ей показала фото собаки. Она подтвердила, что такая собака живёт у бабушки в этом подъезде, сказала номер квартиры. Я поднялась, постучала, показала фотографию, бабушка узнала собаку», — рассказала корреспонденту НГС Анна Нагибина, которая участвовала в операции по спасению собаки на прошлой неделе.







Оказалось, что собака пропала две недели назад — убежала во время прогулки. В тот же день Анна отвезла хозяйку к её собаке: «Она посмотрела, что эта её собачка, они обе обрадовались. Собачку зовут Чапой, ей 10 лет, все эти 10 лет она живёт с этой женщиной. Встреча у них была очень тёплая».





Как рассказала Анна, хозяйка собаки отмечает, что теперь Чапа не отходит далеко от дома. «Старается быстрее доделать свои дела и прямиком домой бежит», — заключила Анна Нагибина.









