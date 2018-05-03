Видео: просидевшая неделю у Димитровского моста собака вернулась к хозяйке

Оказалось, что собака сбежала около двух недель назад. Она жила на улице Кропоткина — на правом берегу, а нашли её на левом, недалеко от аквапарка
Оказалось, что собака сбежала около двух недель назад. Она жила на улице Кропоткина — на правом берегу, а нашли её на левом, недалеко от аквапарка

В Новосибирске нашлась хозяйка собаки Чапы, которая неделю просидела на одном месте возле Димитровского моста.


О том, что жители города нашли собаку, НГС рассказывал на прошлой неделе, — тогда неравнодушные жители города заманили пса в клетку, отвезли в клинику, а затем отдали на передержку.


«Мне позвонила через два дня после публикации женщина, представилась Татьяной, сказала, что похожая собачка жила в их дворе. Но она не знала номер квартиры. Я поехала туда на следующий день. Подошла к подъезду, заходила девушка, я ей показала фото собаки. Она подтвердила, что такая собака живёт у бабушки в этом подъезде, сказала номер квартиры. Я поднялась, постучала, показала фотографию, бабушка узнала собаку», — рассказала корреспонденту НГС Анна Нагибина, которая участвовала в операции по спасению собаки на прошлой неделе.


Оказалось, что собака пропала две недели назад — убежала во время прогулки. В тот же день Анна отвезла хозяйку к её собаке: «Она посмотрела, что эта её собачка, они обе обрадовались. Собачку зовут Чапой, ей 10 лет, все эти 10 лет она живёт с этой женщиной. Встреча у них была очень тёплая».


Как рассказала Анна, хозяйка собаки отмечает, что теперь Чапа не отходит далеко от дома. «Старается быстрее доделать свои дела и прямиком домой бежит», — заключила Анна Нагибина.



Прочтений: 14738
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (55)55
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено