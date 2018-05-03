Берега Ельцовки покрылись горами мусора

Свалка вдоль берега 1-й Ельцовки. Фото читателя НГС

После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — несколько дней подряд читатели присылают в редакцию НГС фотографии мусорных куч.





Если вы заметили в городе несанкционированную свалку или неубранный мусор, который превратился в огромную кучу, присылайте нам фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.







В то же время активные новосибирцы объявляют о грядущем субботнике. 12 мая в 11:00 всех желающих почистить берега реки Каменки ждут возле Адриена Лежена, 15.





«После нашего субботника собранные отходы пойдут на дальнейшую переработку. Из переработанного сырья производится множество полезных вещей. Например, из 25 пластиковых бутылок можно сделать 1 флисовую куртку или пиджак, а из 670 алюминиевых банок — целый велосипед! Весь собранный мусор мы отсортируем и отправим на переработку», — говорится в группе «Зачистка в Новосибирске!» в соцсети «ВКонтакте».





Один из наших читателей снял на видео безымянный проезд рядом с Западно-Сибирской киностудией.









Вчера в группу в соцсети «ВКонтакте» читатель пожаловался на вид из окна, который открывается из ЖК «Астра».Новосибирец рассказал, что каждую весну вдоль берега 1-й Ельцовки возникают мусорные кучи.





Свалка вдоль берега 1-й Ельцовки. Фото читателя НГС





Другая читательница сообщила о свалке на улице Залесского — при этом она приложила две фотографии, снятые с разницей в два дня.





Кучи мусора у баков рядом с домами на улице Залесского





Свалка на Залесского — за два дня ситуация не изменилась





А накануне НГС рассказывал про огромную свалку на улице Панфиловцев.





Свалка на Панфиловцев. Фото Юрия Леонтьева



