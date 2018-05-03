Автобус столкнулся с машиной на проспекте Строителей: на выезде из Академгородка собралась пробка

О пострадавших в аварии не сообщается
О пострадавших в аварии не сообщается

ДТП с участием легковой машины и автобуса № 139 парализовало движение по проспекту Строителей в Советском районе Новосибирска.


Авария произошла в 10:15 недалеко от остановки «Проспект Строителей», сообщили аварийные комиссары «Автоспас».


По их данным, оба участника ДТП ехали со стороны Героев Труда в направлении Лыкова. 


«Автобус № 139 при перестроении в левый ряд не пропустил KIА», — описали аварию в «Автоспасе», добавив, что из-за ДТП на проспекте Строителей собралась пробка.


После ДТП по проспекту Строителей растянулась пробка
После ДТП по проспекту Строителей растянулась пробка


На прошлой неделе автобус с пассажирами попал в аварию на улице Волочаевской — в ДТП никто не пострадал.

Прочтений: 3329
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено