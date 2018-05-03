Автобус столкнулся с машиной на проспекте Строителей: на выезде из Академгородка собралась пробка
ДТП с участием легковой машины и автобуса
Авария произошла в 10:15 недалеко от остановки «Проспект Строителей», сообщили аварийные комиссары «Автоспас».
По их данным, оба участника ДТП ехали со стороны Героев Труда в направлении Лыкова.
«Автобус
На прошлой неделе автобус с пассажирами попал в аварию на улице Волочаевской — в ДТП никто не пострадал.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Все самые интересные новости мы telegram’ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus (1), скриншот yandex.ru/maps (2)