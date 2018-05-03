Автобус столкнулся с машиной на проспекте Строителей: на выезде из Академгородка собралась пробка

О пострадавших в аварии не сообщается

ДТП с участием легковой машины и автобуса № 139 парализовало движение по проспекту Строителей в Советском районе Новосибирска.







Авария произошла в 10:15 недалеко от остановки «Проспект Строителей», сообщили аварийные комиссары «Автоспас».







По их данным, оба участника ДТП ехали со стороны Героев Труда в направлении Лыкова.





«Автобус № 139 при перестроении в левый ряд не пропустил KIА», — описали аварию в «Автоспасе», добавив, что из-за ДТП на проспекте Строителей собралась пробка.





После ДТП по проспекту Строителей растянулась пробка





На прошлой неделе автобус с пассажирами попал в аварию на улице Волочаевской — в ДТП никто не пострадал.