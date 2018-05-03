Холодно и мокро: к Новосибирску приближается циклон с дождём

К выходным погода может испортиться — в Новосибирске пройдут сильные дожди, а потом ещё сильнее похолодает

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — пятница будет сухой и тёплой, а в выходные циклон принесёт в город дожди.





«В Новосибирске завтра мы ждём без осадков погоды. Ветер будет 4–9 м/с, ночью до 14 м/с. Температура ночью 0…–2 градуса, днём 10…12 градусов тепла», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





5 мая синоптики ждут циклон, который смещается с европейской части России.





«Завтра вечером он будет в районах Омска, а затем 5-го числа будет проходить через территорию Новосибирской области на восток по нашей широте», — объяснила Виноградова.





По её данным, в субботу вместе с циклоном придут интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, скорость ветра будет достигать 5 м/с, порывы будут до 15 м/с. В субботу, 5 мая, ночью будет +2…+4 градуса, днём — +7…+9 градусов.



