Холодно и мокро: к Новосибирску приближается циклон с дождём
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — пятница будет сухой и тёплой, а в выходные циклон принесёт в город дожди.
«В Новосибирске завтра мы ждём без осадков погоды. Ветер будет 4–9 м/с, ночью до 14 м/с. Температура ночью
5 мая синоптики ждут циклон, который смещается с европейской части России.
«Завтра вечером он будет в районах Омска, а затем 5-го числа будет проходить через территорию Новосибирской области на восток по нашей широте», — объяснила Виноградова.
По её данным, в субботу вместе с циклоном придут интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, скорость ветра будет достигать 5 м/с, порывы будут до 15 м/с. В субботу, 5 мая, ночью будет
В воскресенье, 6 мая, циклон уйдёт на восток, осадки немного ослабеют, но ветер начнёт дуть с северо-запада — станет холоднее. В отдельных районах Новосибирской области небольшие осадки вероятны в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 5–10 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура ночью
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова