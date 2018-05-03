На Владимировской разбился мотоциклист: он столкнулся с поворачивающей машиной

«Тойота» перед аварией поворачивала

Утром 3 мая в Железнодорожном районе Новосибирска Тойота столкнулась с мотоциклом — мотоциклист попал в больницу.





«"Тойота Функарго" двигалась со стороны Владимировского спуска с поворотом на улицу Саратовская. За рулём женщина 50-го года рождения (68 лет. — Прим. ред.). Мотоцикл "Хонда" двигался по улице Владимировская со стороны Сухарная в сторону Владимировского спуска. В пути следования произошло ДТП», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Мотоциклиста увезли на скорой — остальные обстоятельства уточняются, пояснил инспектор.





После публикации стало известно, что пострадавшему мотоциклисту 30 лет. Владислав Савченков уточнил, что у мужчины сломана левая нога.





Авария случилась недалеко от остановки «Железнодорожная поликлиника»





В начале апреля НГС рассказывал про другое ДТП на Владимировской — тогда на дороге в аварию попали 4 автомобиля. После этого на проезде была пробка.