На Владимировской разбился мотоциклист: он столкнулся с поворачивающей машиной
Утром 3 мая в Железнодорожном районе Новосибирска Тойота столкнулась с мотоциклом — мотоциклист попал в больницу.
«"Тойота Функарго" двигалась со стороны Владимировского спуска с поворотом на улицу Саратовская. За рулём женщина 50-го года рождения (68 лет. — Прим. ред.). Мотоцикл "Хонда" двигался по улице Владимировская со стороны Сухарная в сторону Владимировского спуска. В пути следования произошло ДТП», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Мотоциклиста увезли на скорой — остальные обстоятельства уточняются, пояснил инспектор.
После публикации стало известно, что пострадавшему мотоциклисту 30 лет. Владислав Савченков уточнил, что у мужчины сломана левая нога.
В начале апреля НГС рассказывал про другое ДТП на Владимировской — тогда на дороге в аварию попали 4 автомобиля. После этого на проезде была пробка.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым