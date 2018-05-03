В хоккейную «Сибирь» перешёл бывший капитан «Салавата Юлаева»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с 31-летним защитником Александром Логиновым, прежде спортсмен был игроком и капитаном уфимского «Салавата Юлаева».





«Хоккеист является воспитанником "Салавата Юлаева", в КХЛ провел 372 матча, в которых набрал 114 очков (37+77), в Кубке Гагарина — 36 матчей (2+6). Кроме "Салавата Юлаева" играл в "Торпедо", "Автомобилисте" и "Амуре". В прошедшем сезоне за "Салават Юлаев" провел 47 матчей в регулярном чемпионате (4+7) и 11 в плей-офф (1+1)», — отмечает пресс-служба новосибирской команды.





Представители «Салавата Юлаева» отмечают, что Логинов выступал за уфимцев на протяжении семи сезонов и становился в составе «юлаевцев» чемпионом России в 2008 году и бронзовым призёром чемпионата КХЛ — в сезоне 2015/2016.





Публикация от ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 2 Май 2018 в 10:21 PDT









Также на выходных стало известно, что «Сибирь» подписала контракт с центральным нападающим Даниилом Романцевым.