В хоккейную «Сибирь» перешёл бывший капитан «Салавата Юлаева»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с 31-летним защитником Александром Логиновым, прежде спортсмен был игроком и капитаном уфимского «Салавата Юлаева».


«Хоккеист является воспитанником "Салавата Юлаева", в КХЛ провел 372 матча, в которых набрал 114 очков (37+77), в Кубке Гагарина — 36 матчей (2+6). Кроме "Салавата Юлаева" играл в "Торпедо", "Автомобилисте" и "Амуре". В прошедшем сезоне за "Салават Юлаев" провел 47 матчей в регулярном чемпионате (4+7) и 11 в плей-офф (1+1)», — отмечает пресс-служба новосибирской команды.


Представители «Салавата Юлаева» отмечают, что Логинов выступал за уфимцев на протяжении семи сезонов и становился в составе «юлаевцев» чемпионом России в 2008 году и бронзовым призёром чемпионата КХЛ — в сезоне 2015/2016. 



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Публикация от ХК Салават Юлаев (@hcsalavat)


Также на выходных стало известно, что «Сибирь» подписала контракт с центральным нападающим Даниилом Романцевым.

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