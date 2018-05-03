13-летний мальчик ушёл из школы на майских праздниках и пропал

Последний раз подростка видели в школе

В Новосибирске разыскивают 13-летнего Сергея Кондрашкина — ребёнок пропал во время майских праздников.







«30 апреля утром ушёл из школы по адресу Новосибирск, Чемская, 38», — сообщает содружество волонтёров «Доброспас-Новосибирск».







Рост пропавшего — 167 сантиметров, у него плотное телосложение, тёмные волосы, модельная стрижка, голубые глаза. Подросток был одет в двухстороннюю куртку с капюшоном жёлтого цвета и цвета хаки. На нём также были голубые джинсы с дыркой на правом колене и чёрные кроссовки. С собой у пропавшего был синий рюкзак с надписью Naik.





Всех, кто что-либо знает о ребёнке, просят сообщать по телефону 112 или по номерам волонтёров: 8-903-904-6585, 8-953-887-1777, 8-951-387-0758.





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