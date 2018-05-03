Девушки из Новосибирска стали чемпионками России в самурайском искусстве и французском боксе

Женская сборная по кендо. На первом плане — чемпионка России Татьяна Щербакова. На втором плане Ксения Шеина, Мария Пономарёва, Дарья Авксентюк-Каменская и Анастасия Фёдорова
Женская сборная по кендо. На первом плане — чемпионка России Татьяна Щербакова. На втором плане Ксения Шеина, Мария Пономарёва, Дарья Авксентюк-Каменская и Анастасия Фёдорова

На майских праздниках в Москве завершился чемпионат России по кендо (японскому фехтованию на бамбуковых мечах), а в Санкт-Петербурге — по савату (французскому боксу). По итогам соревнований чемпионками стали новосибирские спортсменки.


«Женская сборная Новосибирской области получила первое место, двухкратные чемпионы России. Татьяна Щербакова завоевала 1-е место (чемпионка России), Мария Пономарева — 2-е место в индивидуальном женском чемпионате», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» президент Федерации кендо НСО Андрей Кусургашев.


Кроме того, ещё  один новосибирец Роман Кусургашев занял 2-е место в индивидуальном первенстве в возрастной категории 15-17 лет.


Мария Пономарёва и Татьяна Щербакова
Мария Пономарёва и Татьяна Щербакова



Чемпионат в Москве шёл с 29 апреля по 1 мая
Чемпионат в Москве шёл с 29 апреля по 1 мая


Женская сборная по кендо из Новосибирска готовится к поединку
Женская сборная по кендо из Новосибирска готовится к поединку


Чемпионат в Санкт-Петербурге проходил с 30 апреля по 2 мая. Соревнования проходили в разделе ассо (лёгкий контакт).


«Наши спортсменки снова принесли заслуженные медали. Сивири Евгения — 2-е место. Квашнина(Рагулина) Наталья — 1-е место», — сообщает новосибирский клуб боевых искусств «ТандЭм».


30 апреля-2 мая в Санкт-Петербурге прошёл Чемпионат России по боксу сават в разделе ассо 🥊🥊🥊 Наши спортсменки снова принесли заслуженные медали 👏👏👏 Сивири Евгения 2 место 🥈🥈🥈 Квашнина Наталья 1 место 🥇🥇🥇 Последние выходные оказались для нас очень богатыми на медали и победы 💪💪💪 Девочки, спасибо за ваш труд, самоотдачу, самодисциплину, силу духа, профессионализм 👊👊👊. Эмзари Григорьевич, тренер воспитавших огромное количество Чемпионов, Ваша подготовка не оставляет шансов нашим соперникам 👏👏👏 #сават #бокссават #саватновосибирск #саватнск #savat54 #savat #clubtandem #tandem #клубтандэм #тандэм #чемпионы #гордостьтандэма

Публикация от Клуб ТандЭм (@clubtandem)

(На первом фото — Евгения Сивири слева, Наталья Квашнина справа)

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