Девушки из Новосибирска стали чемпионками России в самурайском искусстве и французском боксе

Женская сборная по кендо. На первом плане — чемпионка России Татьяна Щербакова. На втором плане Ксения Шеина, Мария Пономарёва, Дарья Авксентюк-Каменская и Анастасия Фёдорова

На майских праздниках в Москве завершился чемпионат России по кендо (японскому фехтованию на бамбуковых мечах), а в Санкт-Петербурге — по савату (французскому боксу). По итогам соревнований чемпионками стали новосибирские спортсменки.







«Женская сборная Новосибирской области получила первое место, двухкратные чемпионы России. Татьяна Щербакова завоевала 1-е место (чемпионка России), Мария Пономарева — 2-е место в индивидуальном женском чемпионате», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» президент Федерации кендо НСО Андрей Кусургашев.





Кроме того, ещё один новосибирец Роман Кусургашев занял 2-е место в индивидуальном первенстве в возрастной категории 15-17 лет.





Мария Пономарёва и Татьяна Щербакова









Чемпионат в Москве шёл с 29 апреля по 1 мая





Женская сборная по кендо из Новосибирска готовится к поединку





Чемпионат в Санкт-Петербурге проходил с 30 апреля по 2 мая. Соревнования проходили в разделе ассо (лёгкий контакт).





«Наши спортсменки снова принесли заслуженные медали. Сивири Евгения — 2-е место. Квашнина(Рагулина) Наталья — 1-е место», — сообщает новосибирский клуб боевых искусств «ТандЭм».





(На первом фото — Евгения Сивири слева, Наталья Квашнина справа)