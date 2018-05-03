Девушки из Новосибирска стали чемпионками России в самурайском искусстве и французском боксе
На майских праздниках в Москве завершился чемпионат России по кендо (японскому фехтованию на бамбуковых мечах), а в Санкт-Петербурге — по савату (французскому боксу). По итогам соревнований чемпионками стали новосибирские спортсменки.
«Женская сборная Новосибирской области получила первое место, двухкратные чемпионы России. Татьяна Щербакова завоевала 1-е место (чемпионка России), Мария Пономарева — 2-е место в индивидуальном женском чемпионате», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» президент Федерации кендо НСО Андрей Кусургашев.
Кроме того, ещё один новосибирец Роман Кусургашев занял 2-е место в индивидуальном первенстве в возрастной категории 15-17 лет.
Чемпионат в Санкт-Петербурге проходил с 30 апреля по 2 мая. Соревнования проходили в разделе ассо (лёгкий контакт).
«Наши спортсменки снова принесли заслуженные медали. Сивири Евгения — 2-е место. Квашнина(Рагулина) Наталья — 1-е место», — сообщает новосибирский клуб боевых искусств «ТандЭм».
(На первом фото — Евгения Сивири слева, Наталья Квашнина справа)
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте
их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру
8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Все самые интересные новости мы telegram’ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Елена Громкова
Фото предоставлены Андреем Кусургашевым (1-4), instagram.com/clubtandem