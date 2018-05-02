В Новосибирске угонщик автомобиля «Лада Гранта» устроил сразу четыре ДТП
Сегодня днем в Ленинском районе на угнанной «Лада Гранта» мужчина столкнулся сразу с тремя автомобилями. Первая авария произошла недалеко от дома по адресу Станиславского, 32 – угонщик врезался в автомобиль Toyota Ist сзади.
Покинув место аварии, «Лада» повернула налево и выехала на улицу Немировича-Данченко. Не справившись с управлением, на перекрестке угонщик ударяется о поребрик и его автомобиль отбрасывает на стоящий на светофоре автомобиль Honda, а от него – на Audi и Subaru, после чего «Лада» покидает место ДТП. После этого угонщик бросил автомобиль улице Костычева и скрылся.
В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС уточнили, что «Лада Гранта» была угнана со улицы 2-я Станционная, во всех ДТП никто не пострадал, угонщик разыскивается полицией.
Вчера вечером НГС.НОВОСТИ сообщали об аварии, случившейся в Заельцовском районе с участием Lexus RX300 и Subaru Impreza.
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Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск